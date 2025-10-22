Мошенники через TikTok собирали донаты от имени известного Героя Украины (фото)

Полиция разоблачила злоумышленников, которые собирали донаты от имени Героя Украины / © Полиция Киева

Киевская полиция пресекла деятельность жителей Одесской области, которые создавали фейковые аккаунты в TikTok, используя имя известного Героя Украины, чтобы обманом собирать донаты якобы на нужды ВСУ.

Об этом сообщила полиция Киева.

Следователи и киберполицейские прекратили деятельность злоумышленников, которые в течение 2024-2025 годов собирали деньги якобы на нужды ВСУ и присваивали их.

Выяснилось, что фигуранты создали в TikTok ряд фейковых аккаунтов под именем известного военного, которому президент присвоил звание Героя Украины. В этих аккаунтах злоумышленники выкладывали реальные видео с защитником и от его имени собирали средства якобы на нужды подразделения. Собранные деньги участники оборудки тратили на собственные нужды.

Правоохранителям пока известно о семи людях, которые перевели свои деньги на счета злоумышленников.

Киберполиция установила администраторов фейковых TikTok-аккаунтов и места их проживания. Это — жители Одесчины, один из которых является несовершеннолетним.

В квартирах злоумышленников провели обыски и изъяли вещественные доказательства, в частности мобильные телефоны и банковские карты.

Следователи сообщили фигурантам о подозрениях в мошенничестве. Теперь им грозит до восьми лет заключения. На время следствия суд взял участников схемы под стражу, а несовершеннолетнего — под домашний арест.

Продолжаются следственные действия, чтобы установить возможных соучастников, полный круг потерпевших и общую сумму нанесенного ущерба. Возможна дополнительная квалификация.

К слову, ранее в Киеве полиция разоблачила 20-летнего мужчину, который создал фейковую страницу в TikTok от имени командира полка ударных дронов ВСУ и призвал перечислять донаты на «нужды армии». На самом деле средства он тратил на себя. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.