Мошенники из Одессы выманили у чехов миллионы гривен: как действовала схема и чем это закончилось

Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, где граждан Чехии обманули на 5,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра. В качестве исполнителей он привлек двух граждан Украины и шесть граждан Чехии, объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации.

Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе / Фото: Национальная полиция Украины

Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа. Во время разговора они уговаривали потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на свои счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Таким образом им удалось обмануть по меньшей мере шестнадцать жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен.

Вырученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников.

Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе / Фото: Национальная полиция Украины

Киберполицейские установили местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых задержали всех девять участников преступной схемы вместе с организатором.

Во время обыска изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, а также элитные авто фигурантов и более ста тысяч долларов в разной валюте.

Следователи Нацполиции объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Иностранные преступники задержаны на основании доверенности прокурора, в суд направлены ходатайства для направления в суд с целью их последующей экстрадиции в Чехию.

Отметим, что оперативно прекратить такую преступную деятельность помогло JIT-соглашение о создании совместной следственной группы, которое было заключено между украинскими и чешскими правоохранителями и реализовано под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Это уже второй случай успешного расследования противоправной деятельности call-центров в рамках этого соглашения. В сентябре 2023 года Национальная полиция Украины экстрадировала шестерых мошенников представителям правоохранительных органов Чехии — они находятся под стражей.

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