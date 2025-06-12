Мошенники массово рассылают фальшивые письма от имени НБУ: что скрывают вложения

Кибермошенники / © pixabay.com

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Национальный банк Украины предупредил об активной мошеннической кампании по рассылке писем, которые имитируют официальные сообщения НБУ и содержат вредоносные вложения.

Об этом сообщил НБУ.

«Сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ — в теме письма и названии прилагаемого файла», — отметили в НБУ.

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Злоумышленники присылают письма с разных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail, похожий на официальный — nbu@gov.nbu.ua. В то же время работники НБУ используют только корпоративную почту с доменом @bank.gov.ua.

«Не загружайте файлы, приложенные к таким письмам, а также не переходите по приложенным ссылкам», — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины намерен прекратить выпуск разменных монет номиналом 50 копеек.