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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
173
Время на прочтение
2 мин

Мошенники массово рассылают фейковые письма от "налоговой": как не потерять свои данные

Украинские налогоплательщики начали массово получать фейковые письма якобы от ГНС. Внутри таких сообщений могут скрываться вирусы, которые открывают злоумышленникам доступ к компьютеру.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Мошенники маскируются под налоговую

Мошенники маскируются под налоговую / © www.freepik.com/free-photo

Налогоплательщики по всей стране начали массово получать электронные письма, которые мошенники маскируют под официальные уведомления Государственной налоговой службы. Чтобы заставить человека потерять бдительность, кибермошенники указывают в теме сообщения фразу: «Требование о предоставлении документов и объяснений в рамках налогового контроля».

Об этом сообщили в Налоговой службе Украины.

Мошенники рассылают фейковые письма из «налоговой»

В ведомстве подчеркивают, что эти письма — фейковые. Внутри они содержат опасные ссылки и вредоносные вложения.

Если их открыть, на устройство может попасть вирус, который предоставит злоумышленникам скрытый удаленный доступ к компьютеру и персональным данным.

Для атак киберпреступники используют посторонние почтовые ящики — например, reply@starsgram.shop, не имеющие никакого отношения к налоговым органам.

Специалисты напоминают, что все официальные электронные адреса ГНС заканчиваются исключительно доменом @tax.gov.ua, а официальная электронная почта ведомства — post@tax.gov.ua. Сообщения от любых других доменов свидетельствуют о мошенничестве.

Особенно осмотрительными следует быть с файлами в форматах .pdf, .zip, .rar, а также с расширениями .exe и .scr — именно через них чаще всего распространяют вредоносное программное обеспечение.

Чтобы не стать жертвой хакеров, специалисты призывают соблюдать базовые правила кибергигиены:

  1. Не открывать подозрительные вложения, не переходить по сомнительным ссылкам.

  2. Внимательно проверяйте адреса электронных почт, с которых вам приходят письма.

  3. Не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения.

Мошенничество: последние новости

Напомним, в Госспецсвязи предупредили о мошеннической рассылке фейковых писем под видом официальных «вызовов на заседание по уголовному делу».

Злоумышленники сознательно придают сообщениям максимально убедительный и запугивающий вид, чтобы заставить людей действовать импульсивно и без раздумий.

Схема состоит в том, что от получателя требуют перейти по ссылке на фишинговый сайт, открыть вложенный файл или установить приложение. Главная цель злоумышленников — получить доступ к личным данным и деньгам жертвы или повредить устройство вредоносным программным обеспечением.

При поступлении подобного письма его следует сразу удалить, не отвечать и не загружать никаких файлов. Помните, что настоящие судебные повестки посылают только по официальным каналам: заказными письмами, через систему «Электронный суд» или в SMS с подписью SUDPOVISTKA.

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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