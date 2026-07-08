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- Украина
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Мошенники массово рассылают фейковые письма от "налоговой": как не потерять свои данные
Украинские налогоплательщики начали массово получать фейковые письма якобы от ГНС. Внутри таких сообщений могут скрываться вирусы, которые открывают злоумышленникам доступ к компьютеру.
Налогоплательщики по всей стране начали массово получать электронные письма, которые мошенники маскируют под официальные уведомления Государственной налоговой службы. Чтобы заставить человека потерять бдительность, кибермошенники указывают в теме сообщения фразу: «Требование о предоставлении документов и объяснений в рамках налогового контроля».
Об этом сообщили в Налоговой службе Украины.
Мошенники рассылают фейковые письма из «налоговой»
В ведомстве подчеркивают, что эти письма — фейковые. Внутри они содержат опасные ссылки и вредоносные вложения.
Если их открыть, на устройство может попасть вирус, который предоставит злоумышленникам скрытый удаленный доступ к компьютеру и персональным данным.
Для атак киберпреступники используют посторонние почтовые ящики — например, reply@starsgram.shop, не имеющие никакого отношения к налоговым органам.
Специалисты напоминают, что все официальные электронные адреса ГНС заканчиваются исключительно доменом @tax.gov.ua, а официальная электронная почта ведомства — post@tax.gov.ua. Сообщения от любых других доменов свидетельствуют о мошенничестве.
Особенно осмотрительными следует быть с файлами в форматах .pdf, .zip, .rar, а также с расширениями .exe и .scr — именно через них чаще всего распространяют вредоносное программное обеспечение.
Чтобы не стать жертвой хакеров, специалисты призывают соблюдать базовые правила кибергигиены:
Не открывать подозрительные вложения, не переходить по сомнительным ссылкам.
Внимательно проверяйте адреса электронных почт, с которых вам приходят письма.
Не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения.
Мошенничество: последние новости
Напомним, в Госспецсвязи предупредили о мошеннической рассылке фейковых писем под видом официальных «вызовов на заседание по уголовному делу».
Злоумышленники сознательно придают сообщениям максимально убедительный и запугивающий вид, чтобы заставить людей действовать импульсивно и без раздумий.
Схема состоит в том, что от получателя требуют перейти по ссылке на фишинговый сайт, открыть вложенный файл или установить приложение. Главная цель злоумышленников — получить доступ к личным данным и деньгам жертвы или повредить устройство вредоносным программным обеспечением.
При поступлении подобного письма его следует сразу удалить, не отвечать и не загружать никаких файлов. Помните, что настоящие судебные повестки посылают только по официальным каналам: заказными письмами, через систему «Электронный суд» или в SMS с подписью SUDPOVISTKA.