Мошенники на OLX обманули людей почти на 120 тысяч грн — какую схему придумали

В Одесской области правоохранители разоблачили группу злоумышленников, организовавших схему для завладения средствами людей под предлогом покупок на онлайн-площадке объявлений OLX.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

О подозрении сообщено трем гражданам Украины по факту мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые разработали схему для завладения средствами людей под предлогом покупок на онлайн-площадке объявлений OLX. Это делалось путем создания фишинговой ссылки при оформлении доставки. В настоящее время правоохранители уже установили четырех граждан, которым нанесен ущерб более чем на 119 тысяч гривен. Устанавливаются другие пострадавшие лица, количество которых предварительно составляет около 50.

"Как только покупатель заинтересовался товаром, мошенники предлагали ему безопасный способ покупки и сбрасывали ссылку, внешний вид которого полностью копирует дизайн сайта "OLX доставки". При переходе по этой ссылке и заполнении необходимых полей с указанием реквизитов своих платежных карт, злоумышленники получали данные, которые вводили в приложение Google Pay, создавали виртуальные счета потерпевших и снимали деньги", — рассказали в пресс-службе.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Это преступление карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Как рассказали в Нацполиции Одесской области, организовал мошенническую схему ранее судимый за имущественные преступления временно проживающий в Одессе мужчина. Вместе со своей сожительницей и общим знакомым они создали сайт-двойник популярного онлайн-сервиса по продаже товаров.

Напомним, жительница Хмельнитчины потеряла почти 49 тысяч грн, поверив телефонным мошенникам.

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