Мошенники обманули жителей Сумщины на 140 тысяч гривен: подробности схем

В Сумской области двое мужчин стали жертвами мошеннических схем, потеряв почти 140 тысяч гривен.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

Мужчина сообщил, что под видом покупки аккаунта к компьютерной игре незнакомец завладел его деньгами. Псевдопокупатель сообщил, что он якобы уже совершил покупку, но теперь отказывается от нее.

"По словам псевдопокупателя, необходимо вернуть обратно присланную сумму путем осуществления перевода своих денег, поскольку банк заблокировал возврат. Средства, которые, якобы, были заблокированы, должны были впоследствии поступить на счет продавца, но этого не произошло", — говорится в сообщении.

Во втором случае, житель Путивля стал жертвой мошенников, которые представились работниками "Приватбанка".

"Под предлогом необходимости обновления банковского приложения злоумышленники мошенническим путем завладели деньгами с банковской карты заявителя, которые он, действуя по указаниям своего собеседника, перечислил на указанную ему банковскую карточку", — говорится в сообщении.

Полиция уже открыла уголовные производства по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются проверки.

Напомним, 55-летняя жительница Тернопольского района потеряла 400 000 гривен из-за мошеннического звонка.

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