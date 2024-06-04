Мошенники обманули жителя Франковщины почти на 35 тысяч грн — подробности схемы

Мужчину обманули интернет-мошенники.
Житель Ивано-Франковской области хотел купить солнечные батареи, но стал жертвой мошенников и потерял почти 35 тысяч гривен.
Об этом сообщила полиция области.
Как рассказали правоохранители, 37-летний житель Рогатинской громады попался на "крючок" продавца-мошенника и перечислил ему почти 35 тысяч гривен. Мужчина хотел приобрести солнечные батареи, а остался без денег.
Мужчина в одной из соцсетей нашел объявление о продаже соответствующего оборудования. Связался с продавцом, попросившим перечислить средства за товар вперед. Заявитель согласился и перекинул на банковский счет незнакомца оговоренную сумму. После этого связь с продавцом оборвалась. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
Чтобы уберечься от мошенничества, полицейские советуют гражданам придерживаться следующих рекомендаций:
- перед тем, как совершить покупку в Интернете, проверьте информацию о продавце, почитайте отзывы других пользователей;
- избегайте "слишком привлекательных" предложений. Если предлагаемый вам товар стоит значительно ниже рыночной стоимости, это может быть мошенничество;
- в случае дорогостоящих покупок лично общайтесь с продавцом офлайн, осмотрите товар и проверьте подлинность документов;
- при необходимости – воспользуйтесь услугами экспертов;
- пользуйтесь услугой наложенного платежа.
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