Украина
Украина
Мошенники обманывают украинцев под видом НАБУ: подробности схемы

Мошенники рассылают фейковые письма якобы от НАБУ.

Руслана Сивак
Украинцев предупреждают о мошенниках, использующих имя ведомства для рассылки ложных электронных писем. В частности, они посылают письма якобы от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Об этом пишет НАБУ в соцсетях.

Злоумышленники посылают фейковые сообщения, в которых приглашают людей на допросы в статусе подозреваемых.

«Напоминаем, официальная почта бюро info@nabu.gov.ua», — говорится в сообщении от НАБУ.

Напомним, 79-летнего киевлянина обманули по схеме «ваш родственник в беде», заставив отдать 15 тысяч долларов. Полиция задержала одного из участников аферы и вернула часть средств.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники выманили ценности на сумму 37,5 миллиона гривен под видом «курьера СБУ».

