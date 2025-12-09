- Дата публикации
Мошенники обманывают украинцев под видом НАБУ: подробности схемы
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от НАБУ.
Украинцев предупреждают о мошенниках, использующих имя ведомства для рассылки ложных электронных писем. В частности, они посылают письма якобы от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
Об этом пишет НАБУ в соцсетях.
Злоумышленники посылают фейковые сообщения, в которых приглашают людей на допросы в статусе подозреваемых.
«Напоминаем, официальная почта бюро info@nabu.gov.ua», — говорится в сообщении от НАБУ.
Напомним, 79-летнего киевлянина обманули по схеме «ваш родственник в беде», заставив отдать 15 тысяч долларов. Полиция задержала одного из участников аферы и вернула часть средств.
Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники выманили ценности на сумму 37,5 миллиона гривен под видом «курьера СБУ».