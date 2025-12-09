Мошенники обманывают украинцев под видом НАБУ: подробности схемы

Телефон / © Credits

Украинцев предупреждают о мошенниках, использующих имя ведомства для рассылки ложных электронных писем. В частности, они посылают письма якобы от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Об этом пишет НАБУ в соцсетях.

Злоумышленники посылают фейковые сообщения, в которых приглашают людей на допросы в статусе подозреваемых.

«Напоминаем, официальная почта бюро info@nabu.gov.ua», — говорится в сообщении от НАБУ.

Напомним, 79-летнего киевлянина обманули по схеме «ваш родственник в беде», заставив отдать 15 тысяч долларов. Полиция задержала одного из участников аферы и вернула часть средств.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники выманили ценности на сумму 37,5 миллиона гривен под видом «курьера СБУ».