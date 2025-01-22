Мошенники обокрали женщину на 400 000 гривен: подробности схемы

55-летняя жительница Тернопольского района потеряла 400 000 гривен из-за мошеннического звонка. Полиция начала расследование, призывая граждан быть осторожными и не предоставлять свои данные незнакомцам.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

"Она рассказала, что к ней позвонил неизвестный, который представился работником финансового учреждения и сообщил о якобы техническом сбое в системе. Собеседник заверил, что во избежание проблем с карточным счетом необходимо срочно изменить пароль для доступа к банковским услугам", — говорится в сообщении.

Доверяя собеседнику, женщина передала код подтверждения и потеряла свои сбережения.

"Правоохранители призывают жителей области быть осторожными и внимательными к подобным звонкам. Ни в коем случае не предоставляйте персональную информацию, пароли или коды подтверждения посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или других организаций. Помните, настоящие работники финансовых учреждений никогда не просят клиентов передавать конфиденциальную информацию через телефон", — отметили в полиции.

Напомним, водителей предупредили о трех схемах обмана во время аварий с пешеходами.

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