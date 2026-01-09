Мошенники "охотятся" на пенсионеров: как уберечься от хитрой ловушки

Пенсионер со смартфоном / © Freepik

В Украине распространилась новая мошенническая схема, с помощью которой злоумышленники пытаются завладеть конфиденциальной информацией пенсионеров.

Об этом предупредили в Киберполиции.

Мошенники рассылают в мессенджерах фейковые сообщения пенсионерам с просьбой подтвердить возраст, якобы для «сохранения пенсии». Для этого просят перейти по ссылке и заполнить анкету с персональными данными.

«Осторожно! Это ловушка! Цель таких сообщений — воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальные данные. Если перейти по ссылке и ввести свои персональные или банковские данные, вы фактически передадите их мошенникам», — предостерегли правоохранители.

Полученную конфиденциальную информацию мошенники могут использовать для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и кражи средств.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что все пенсионные выплаты, а также порядок их назначения или прекращения определяются исключительно законами Украины. Любые изменения не осуществляются через анонимные сообщения в Интернете или мессенджерах.

«Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные или платежные данные на неизвестных ресурсах и проверяйте информацию о пенсиях, социальных выплатах и льготах исключительно на официальных сайтах государственных органов, в частности Пенсионного фонда Украины», — отметили в ЦПД.

Напомним, недавно жительница Тернопольской области потеряла почти 50 тысяч гривен, став жертвой схемы мошенников, обещавших ей предоставить «зимнюю тысячу».