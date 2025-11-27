Мошенники подрабатывают водительское удостоверение: киберполиция предупредила о новой схеме

Мошенники / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В Украине злоумышленники активно создают поддельные онлайн-платформы и электронные письма, использующие официальные логотипы государственных учреждений, чтобы сделать свои схемы максимально убедительными.

Об этом сообщает Киберполиция Украины.

Какие данные выманивают мошенники?

Передавая информацию на непроверенных ресурсах, граждане рискуют отдать мошенникам ряд чувствительных личных данных, что ставит под угрозу их финансовую безопасность:

Реклама

Сканы паспортов и подписанные документы;

Селфи и другие фото;

Данные банковских карт.

В результате таких действий в сервисные центры МВД попадают поддельные водительские удостоверения, что создает проблемы для добросовестных участников дорожного движения.

Как защитить себя: рекомендации

В связи с обострением ситуации правоохранители призывают граждан к максимальной осторожности и предлагают следующие шаги по защите:

Не предоставлять личные данные (паспортные данные, селфи, финансовая информация) на непроверенных платформах. Внимательно проверяйте адреса веб-сайтов и контакты организаций, с которыми вы взаимодействуете, особенно если они имитируют государственные учреждения.

Для получения консультаций по услугам МВД можно обращаться по телефону (044) 290-19-88. Сообщить о фактах мошенничества или получить помощь от Киберполиции можно, подав электронное обращение по адресу ticket.cyberpolice.gov.ua.

Напомним, в Киеве псевдоработник банка обманул 75-летнего пенсионера, завладев его 64 тыс. грн из-за схемы «вишинга» с использованием SIP-телефонии для подмены номера. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении сразу в двух преступлениях.

Реклама

К слову, жительница Тернополя перевела 215 тыс. грн мошеннику, который представился менеджером по поддержке чат-бота банка.