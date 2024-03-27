Мошенники придумали новую дерзкую схему обмана: в МВД предостерегли и рассказали детали

Манипулируют они тем, что просят граждан подписать не существующую петицию.

Мошенники придумали новую схему, благодаря которой пытаются украсть аккаунты пользователей в мессенджере WhatsApp. Злоумышленники просят "подписать петицию".

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, мошенники рассылают фейковые сообщения с просьбой подписать петицию для того, чтобы похитить аккаунт у WhatsApp. Для этого они посылают фишинговую ссылку и "подписать петицию". Манипулируют они тем, что собрать голосов осталось совсем немного.

“Как уберечь себя? Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера. Проверяйте полученную информацию. Ссылка на официальный сайт "Электронные петиции" выглядит так: https://petition.president.gov.ua Не давайте мошенникам вас обмануть. В противном случае – обращайтесь за помощью в полицию. Берегите себя”, — подчеркнули в МВД.

Напомним, что в Одесской области правоохранители разоблачили группу злоумышленников, организовавших схему для завладения средствами людей по поводу покупки на онлайн-площадке объявлений OLX.

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