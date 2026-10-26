Мошенники придумали новую ловушку в Telegram: на что нельзя нажимать

Telegram / © pixabay.com

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В Украине распространилась новая схема обмана. Мошенники массово рассылают в Telegram просьбу проголосовать за ребенка в конкурсе по ссылке.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Как защитить Telegram от мошенников: 5 правил безопасности для украинцев

При переходе по этой ссылке можно потерять доступ к аккаунту. Захватив профиль, мошенники воруют личные данные и просят деньги взаймы у ваших знакомых.

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Специалисты отмечают, что хотя ни один мессенджер не обеспечивает абсолютной защиты от взлома, соблюдение пяти правил безопасности позволяет минимизировать риски.

Включите дополнительную защиту. Установите пароль для входа и добавьте почту (Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Двухэтапная проверка).

Скройте личные данные. Скройте номер телефона, фото и время посещения незнакомцев (Настройки → Конфиденциальность и безопасность). Знакомые, у которых вы уже есть в контактах, будут видеть номер и дальше.

Заблокируйте нежелательные приглашения. В приглашении ограничить круг лиц, имеющих право добавлять аккаунт в группы и каналы.

Шаг 3

Проверьте подключенные устройства. В меню Настройки → Устройства просмотрите список всех входов и немедленно отключите незнакомые сеансы.

Шаг 4.

Защитите само приложение. Включите код блокировки в меню Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Код блокировки. Это сохранит переписку, если телефон попадет в чужие руки.

Шаг5

Названия отдельных пунктов в настройках могут отличаться в зависимости от версии приложения и операционной системы.

Мошеннические схемы в Украине — последние новости

Напомним, украинцы могут даже не догадываться, что на них оформили чужой кредит, пока не позвонят по телефону коллекторы. Как проверить подозрительные ссуды и кто мог получить доступ к вашим данным — читайте дальше.

Раньше мы писали, в Сети предупреждают о новой схеме мошенничества. В риске украинцы за рубежом, которые перестали пользоваться украинскими номерами. Со временем операторы аннулируют такие SIM-карты и продают их снова, так что их может купить любой.

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