ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
509
Время на прочтение
2 мин

Мошенники придумали новую ловушку в Telegram: на что нельзя нажимать

Мошенники нашли новый способ воровать аккаунты украинцев в Telegram.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Telegram

Telegram / © pixabay.com

В Украине распространилась новая схема обмана. Мошенники массово рассылают в Telegram просьбу проголосовать за ребенка в конкурсе по ссылке.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Как защитить Telegram от мошенников: 5 правил безопасности для украинцев

При переходе по этой ссылке можно потерять доступ к аккаунту. Захватив профиль, мошенники воруют личные данные и просят деньги взаймы у ваших знакомых.

Специалисты отмечают, что хотя ни один мессенджер не обеспечивает абсолютной защиты от взлома, соблюдение пяти правил безопасности позволяет минимизировать риски.

  1. Включите дополнительную защиту. Установите пароль для входа и добавьте почту (Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Двухэтапная проверка).

Шаг1.

Шаг1.

  1. Скройте личные данные. Скройте номер телефона, фото и время посещения незнакомцев (Настройки → Конфиденциальность и безопасность). Знакомые, у которых вы уже есть в контактах, будут видеть номер и дальше.

Шаг2.

Шаг2.

  1. Заблокируйте нежелательные приглашения. В приглашении ограничить круг лиц, имеющих право добавлять аккаунт в группы и каналы.

Шаг 3

Шаг 3

  1. Проверьте подключенные устройства. В меню Настройки → Устройства просмотрите список всех входов и немедленно отключите незнакомые сеансы.

Шаг 4.

Шаг 4.

  1. Защитите само приложение. Включите код блокировки в меню Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Код блокировки. Это сохранит переписку, если телефон попадет в чужие руки.

Шаг5

Шаг5

Названия отдельных пунктов в настройках могут отличаться в зависимости от версии приложения и операционной системы.

Мошеннические схемы в Украине — последние новости

Напомним, украинцы могут даже не догадываться, что на них оформили чужой кредит, пока не позвонят по телефону коллекторы. Как проверить подозрительные ссуды и кто мог получить доступ к вашим данным — читайте дальше.

Раньше мы писали, в Сети предупреждают о новой схеме мошенничества. В риске украинцы за рубежом, которые перестали пользоваться украинскими номерами. Со временем операторы аннулируют такие SIM-карты и продают их снова, так что их может купить любой.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie