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- Украина
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Мошенники придумали новую ловушку в Telegram: на что нельзя нажимать
Мошенники нашли новый способ воровать аккаунты украинцев в Telegram.
В Украине распространилась новая схема обмана. Мошенники массово рассылают в Telegram просьбу проголосовать за ребенка в конкурсе по ссылке.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Как защитить Telegram от мошенников: 5 правил безопасности для украинцев
При переходе по этой ссылке можно потерять доступ к аккаунту. Захватив профиль, мошенники воруют личные данные и просят деньги взаймы у ваших знакомых.
Специалисты отмечают, что хотя ни один мессенджер не обеспечивает абсолютной защиты от взлома, соблюдение пяти правил безопасности позволяет минимизировать риски.
Включите дополнительную защиту. Установите пароль для входа и добавьте почту (Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Двухэтапная проверка).
Скройте личные данные. Скройте номер телефона, фото и время посещения незнакомцев (Настройки → Конфиденциальность и безопасность). Знакомые, у которых вы уже есть в контактах, будут видеть номер и дальше.
Заблокируйте нежелательные приглашения. В приглашении ограничить круг лиц, имеющих право добавлять аккаунт в группы и каналы.
Проверьте подключенные устройства. В меню Настройки → Устройства просмотрите список всех входов и немедленно отключите незнакомые сеансы.
Защитите само приложение. Включите код блокировки в меню Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Код блокировки. Это сохранит переписку, если телефон попадет в чужие руки.
Названия отдельных пунктов в настройках могут отличаться в зависимости от версии приложения и операционной системы.
Мошеннические схемы в Украине — последние новости
Напомним, украинцы могут даже не догадываться, что на них оформили чужой кредит, пока не позвонят по телефону коллекторы. Как проверить подозрительные ссуды и кто мог получить доступ к вашим данным — читайте дальше.
Раньше мы писали, в Сети предупреждают о новой схеме мошенничества. В риске украинцы за рубежом, которые перестали пользоваться украинскими номерами. Со временем операторы аннулируют такие SIM-карты и продают их снова, так что их может купить любой.