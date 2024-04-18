Мошенники придумали новую схему от имени "Укрпочты": текст опасных сообщений

Центр противодействия дезинформации призывает граждан быть бдительными и не попадать на крючок мошенников, которые активизировали новую схему обмана от имени "Укрпочты".

В сети активизировалась мошенническая схема от имени "Укрпочты".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

На телефон человека приходит сообщение об посылке, но нужно подтвердить адрес доставки, перейдя по неизвестной ссылке. Она может быть опасной.

Мошеннические сообщения от имени "Укрпочты" / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Центр призывает не переходить по сомнительным ссылкам, блокировать адрес отправителя, а в случае возникновения вопросов – обращаться на горячую линию "Укрпочты".

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили группу злоумышленников, организовавших схему для завладения средствами людей через покупки на онлайн-площадке объявлений OLX.

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