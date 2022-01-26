Мошенники придумали новую схему с "ковидной" тысячей: как не попасться на крючок

Мошенники обещают монетизировать "ковидную" тысячу, хотя это и не предусмотрено программой.
В Одесской области мошенники придумали очередную схему с "ковидной" тысячей. Они звонят по телефону жертвам под видом работников банков, узнавая персональные банковские данные, чтобы в результате украсть с карты деньги.
Об этом предупредили в полиции Одесской области.
Мошенники активно звонят по телефону жертвам под видом банковских работников, предлагая перечислить полученную 1000 гривен в рамках программы "єПідтримка" с виртуальной карты на основную, для выплат. Объясняют они это, мол, монетизацией денежных средств, хотя официально это государством не предусмотрено.
Общаясь, мошенники узнают у людей номера их банковских карт и другие персональные данные, которые никому нельзя разглашать, потому что это прямая угроза потерять имеющиеся на счету деньги.
Жертвой такой схемы уже стал 48-летний житель Одессы, у которого украли 1 800 гривен с банковской карты, после того, как он предоставил злоумышленникам персональную информацию. Полицейские начали по факту мошенничества и расследуют это дело.
"Для реализации своих противоправных намерений злоумышленники постоянно совершенствуют наработанные противоправные схемы, но если быть здравомыслящими и изучать проблемные вопросы и консультироваться со специалистами, прежде чем выполнять сомнительные предложения людей, которых вы в глаза не видели, их шансы обмануть кого-то снижаются к нулю. Если же уже так случилось, что вы или кто-нибудь из ваших знакомых попали на крючок мошенника, не умалчивайте это, а сообщайте в полицию, имеющую специалистов по разоблачению преступников в виртуальном пространстве", — сказано в сообщении.
Напомним, в Украине расширят перечень тех, кому разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу.
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