Мошенники придумали новую схему — в чем ее сущность и о чем предупредили украинцев

Минэнерго предупредило о фишинговой рассылке писем от имени ведомства / © pexels.com

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В Украине зафиксирована новая волна кибермошенничества — гражданам массово присылают фальшивые счета на оплату электроэнергии якобы от имени Министерства энергетики Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

«Министерство энергетики Украины отмечает, что ведомство никогда не осуществляло и не производит рассылки никаких платежных писем потребителям. Функции снабжения электрической энергией и выставление счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения», — говорится в сообщении.

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Эта фишинговая схема состоит в том, чтобы заставить человека перейти по подозрительным ссылкам, похитить персональные данные, сломать личные страницы в соцсетях и получить полный контроль над банковскими счетами.

Украинцев призывали не открывать сомнительные ссылки, внимательно проверять адрес отправителя и пользоваться официальными сервисами поставщиков электроэнергии для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, Россия и киберпреступники начали новую волну атак на украинцев, маскируясь под официальные сообщения энергетиков. НЭК «Укрэнерго» предостерегает об опасной рассылке электронных писем, содержащих вредоносное программное обеспечение.

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