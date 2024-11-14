Мошенники применяют новые схемы для выманивания средств у семей пленных и пропавших без вести

Семьям обещают включение в список на обмен, требуя значительных сумм за "помощь".

Мошенники обращаются в частных сообщениях семьям пленных и пропавших без вести, предлагая фальшивые документы, якобы выписки из баз данных официальных органов.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В сообщениях семьям предлагают обращаться к мошенникам для включения фамилии пленника в список на дальнейший обмен. После "положительного отклика" аферисты посылают "официальный счет" для оплаты значительной суммы за "помощь". Для подкрепления своей лжи они приводят ссылки на сайты реальных организаций, к которым не имеют никакого отношения.

Это очередная мошенническая схема, нацеленная на доверие и эмоции родственников. В ведомстве напомнили, что вопрос освобождения военнопленных в Украине решает только Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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"Призываем тщательно соблюдать информационную гигиену и доверять только информации, размещенной на официальных страницах государственных институций. О случаях попыток влияния со стороны мошенников немедленно сообщайте правоохранительным органам", — говорится в сообщении.

Напомним, жители Сумщины стали жертвами банковских аферистов: полиция предостерегла украинцев.

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