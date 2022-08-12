Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мошенники рассылают фейковые письма-просьбы "о помощи ВСУ" от имени главы Одесской ОВА

Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мошенники рассылают фейковые письма-просьбы "о помощи ВСУ" от имени главы Одесской ОВА

Фото: Getty Images

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что от его имени мошенники рассылают фейковые письма с призывом перечислять деньги якобы на нужды украинской армии.

Так, в мошеннических сообщениях говорится о якобы программе гуманитарной помощи ВСУ.

Об этом глава Одесщины написал в Сети 12 августа.

"В личные сообщения многим руководителям предприятий, частным лицам и на электронный адрес компаний и организаций в очередной раз поступает фейковое письмо-обращение якобы от ОВА с моей подписью с просьбой принять участие в программе гуманитарной помощи ВСУ. Официально заявляю, что этот документ – фейк!" говорится в заявлении Марченко.

Чиновник подчеркнул, что ни он, ни Одесская ОВА "не участвуют ни в каких программах по сбору средств и не присылают подобных писем".

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской и Полтавской областях активизировались мошенники, которые от имени местных властей по телефону и в письмах выпрашивают деньги якобы на гуманитарную помощь и помощь ВСУ.

Мошенничество с военной амуницией - почему киевлянка Дарья не смогла отправить каску брату на передовую

Мошенничество с военной амуницией - почему киевлянка Дарья не смогла отправить каску брату на передовую

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация