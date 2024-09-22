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Мошенники рассылают письма от имени суда: как уберечься от аферистов

Мошенники рассылают письма от имени суда: как уберечься от аферистов

Фото: Getty Images

Аферисты маскируют письма под домен gov.ua, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.

В МВД рассказали о новой схеме мошенников, которые наживаются на доверчивых гражданах.

На почтовые ящики пользователей злоумышленники рассылают сообщения от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о "постановлении о взыскании средств".

Как действуют злоумышленники?

  • Маскируют письма под домен gov.ua, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.
  • Рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа.
  • Получают удаленный доступ к устройству.
© МВД
Фото: МВД

Как защититься от действий мошенников?

  • Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
  • Не открывайте вложения в подозрительных письмах.
  • Проигнорируйте и удалите письмо.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области мошенник выдурил 1 млн гривен у матери погибшего на войне героя.

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