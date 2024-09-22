Мошенники рассылают письма от имени суда: как уберечься от аферистов

Аферисты маскируют письма под домен gov.ua, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.
В МВД рассказали о новой схеме мошенников, которые наживаются на доверчивых гражданах.
На почтовые ящики пользователей злоумышленники рассылают сообщения от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о "постановлении о взыскании средств".
Как действуют злоумышленники?
- Маскируют письма под домен gov.ua, где используются настоящие названия ФЛП и адреса.
- Рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа.
- Получают удаленный доступ к устройству.
Как защититься от действий мошенников?
- Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
- Не открывайте вложения в подозрительных письмах.
- Проигнорируйте и удалите письмо.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области мошенник выдурил 1 млн гривен у матери погибшего на войне героя.
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