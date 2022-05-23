Мошенники рассылают сообщения о фейковых выплатах пособия от государства: схема

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев во время войны.

Они начали рассылать украинцам фейковые сообщения, в которых говорится о якобы выплатах пособия от государства. Однако для того, чтобы его получить, нужно пройти срочную "проверку карт".

О новой схеме мошенничества предупредил "ПриватБанк".

"В соцсетях распространяют фейковое сообщение о срочной "проверке карт" под предлогом выплаты помощи от государства. В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных. Ни в коем случае не переходите и не дарите мошенникам персональные данные!" – говорится в сообщении.

Отметим, информацию о настоящих государственных выплатах и порядке их получения следует проверять только в официальных источниках.

Напомним, внутренне перемещенным лицам в Украине начали приходить СМС от WFP Ukraine по поводу получения 2 200 гривен помощи от ООН. Многие не подавали заявки для получения выплат и потому не понимают – это новый вид мошенничества или нет? Читайте в материале ТСН.ua, что известно об этих смс-сообщениях и финансовой помощи.

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