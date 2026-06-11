Мошенники рассылают украинцам опасные письма от имени "Укрэнерго": что следует знать

Российский кибермошенник / Иллюстративное фото / © ТСН

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На электронную почту украинцев начали поступать мошеннические письма, которые имитируют сообщения от НЭК «Укрэнерго». Злоумышленники пытаются похитить данные через вредоносные ссылки и вложенные файлы.

Об этом предупредили в самом «Укрэнерго».

Украинцы массово получают мошеннические электронные письма, которые якобы присылает НЭК «Укрэнерго». Тематика сообщений различается, однако все они направлены на то, чтобы побудить пользователей перейти по ссылке или открыть вложение. Среди самых распространенных тем — «График отключения электроэнергии с 10 по 12 июня», «Квитанция на оплату электроэнергии» и другие подобные сообщения.

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Специалисты по кибербезопасности установили, что самому большому риску подвергаются владельцы электронных ящиков на доменах @i.ua, @ua.fm и @email.ua. В то же время не исключено, что мошеннические письма могут поступать и пользователям других почтовых сервисов.

Что содержится в мошеннических письмах от якобы «Укрэнерго»

В сообщениях адресатам предлагают скачать якобы «документ с официального сайта». На самом же деле за этим файлом скрыто вредоносное программное обеспечение.

«После запуска эта программа может похитить пароли, банковские данные и личную информацию, предоставить посторонним лицам доступ к вашему устройству, использовать его для осуществления кибератак», — отметили в «Укрэнерго».

Дополнительно злоумышленники используют подмену отправителя: письма приходят якобы с официального адреса «Укрэнерго» office@ua.energy. Однако эта информация является фальшивой и призвана вызвать доверие у получателей. По данным специалистов по кибербезопасности, источником такой мошеннической рассылки может быть Россия.

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«НЭК "Укрэнерго" никогда не рассылает графики отключений или квитанции об оплате в личные сообщения», — отметили в компании.

Как защититься от мошенников

В случае получения такого письма рекомендуется:

не переходить по ссылкам;

не загружать вложенные файлы;

удалить сообщение из почтового ящика;

если файл был загружен случайно — немедленно проверить устройство с помощью антивирусного программного обеспечения.

К слову, Госспецсвязи предупредило украинцев: отказ продавца выдать чек — признак мошенничества, что лишает вас гарантий и защиты прав покупателя. Всегда следует требовать чек, а в случае покупок онлайн проверять надежность сайтов, не вводить данные карт на подозрительных ресурсах и отдавать предпочтение наложенному платежу.

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