Мошенники рассылают украинцам "письма от суда": как работает новая схема

Мошенничество / © ТСН.ua

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Мошенники рассылают письма, которые выглядят так, словно они от суда. В них сообщают о «вызове на заседание по уголовному делу». Такие сообщения специально делают максимально официальными, чтобы испугать и заставить действовать без раздумий.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Что известно о мошеннической «схеме»

В письмах обычно просят перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт, загрузить файл или установить программу. Цель проста — получить доступ к вашим личным данным и деньгам или установить вредоносное программное обеспечение.

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Если вы получили такое письмо, не переходите по ссылкам, не открывайте вложения и не отвечайте отправителю. Лучший вариант — проигнорировать сообщение, удалить его и проверять любую информацию только через официальные источники.

Важно помнить: настоящие вызовы в суд посылают через официальные каналы — заказным письмом, через электронный суд или SMS с подписью SUDPOVISTKA.

Будьте внимательны и проверяйте информацию, прежде чем что-либо делать.

Напомним, телефонные мошенники часто маскируются под обычные номера, поэтому стоит обращать внимание на цифры еще до ответа. Больше всего вопросов вызывают звонки из незнакомых международных кодов, таких как: +44, +49, +33, +1. Подозрение должны вызвать также звонки со скрытым или неопределенным номером и часто меняющиеся или звонящие номера, которые сразу сбрасывают вызов. Если номер имеет странное или нетипичное сочетание цифр и не соответствует стандартным кодам операторов, это может являться признаком мошенничества.

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