Мошенники создали фальшивый сайт "ПриватБанка" и выманивают деньги: как отличить подделку

"Приватбанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве в Сети.

Мошенники придумали новую схему выманивания денег в украинцев, используя логотип и айдентику "Приватбанка".

Об этом сообщил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга в Facebook.

Также читайте Мошенники из Харькова наживались на владельцах банковских карт: как они выманивали деньги

По его данным, неизвестные якобы в США зарегистрировали сайт p-invest.site, который на 100% мошеннический. Злоумышленники используют ссылки на несуществующие инвестиционные "проекты" и компании без их согласия, обещая мол высокие доходы.

Кроме того, злоумышленники незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц. "ПриватБанк" уже обратился в правоохранительные органы для прекращения деятельности мошенников. Также в банке предупредили украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в подобных проектах.

мошеннический сайт / Facebook/Олег Серга

мошеннический сайт / Facebook/Олег Серга

Настоящий сайт "ПриватБанка" — https://privatbank.ua/.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку