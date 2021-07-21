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Мошенники создали фальшивый сайт "ПриватБанка" и выманивают деньги: как отличить подделку

Мошенники создали фальшивый сайт "ПриватБанка" и выманивают деньги: как отличить подделку

pixabay.com

"Приватбанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве в Сети.

Мошенники придумали новую схему выманивания денег в украинцев, используя логотип и айдентику "Приватбанка".

Об этом сообщил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга в Facebook.

По его данным, неизвестные якобы в США зарегистрировали сайт p-invest.site, который на 100% мошеннический. Злоумышленники используют ссылки на несуществующие инвестиционные "проекты" и компании без их согласия, обещая мол высокие доходы.

Кроме того, злоумышленники незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц. "ПриватБанк" уже обратился в правоохранительные органы для прекращения деятельности мошенников. Также в банке предупредили украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в подобных проектах.

мошеннический сайт / © Facebook/Олег Серга
мошеннический сайт / Facebook/Олег Серга
мошеннический сайт / © Facebook/Олег Серга
мошеннический сайт / Facebook/Олег Серга

Настоящий сайт "ПриватБанка" — https://privatbank.ua/.

Как сообщалось, мошенники придумали новую схему, с помощью которой охотятся на сбережения пенсионеров. Они называются работниками Пенсионного фонда, напрашиваются в помещения пенсионеров и втираются в доверие к пожилым людям.

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