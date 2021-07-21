Мошенники создали фальшивый сайт "ПриватБанка" и выманивают деньги: как отличить подделку

"Приватбанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве в Сети.
Мошенники придумали новую схему выманивания денег в украинцев, используя логотип и айдентику "Приватбанка".
Об этом сообщил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга в Facebook.
По его данным, неизвестные якобы в США зарегистрировали сайт p-invest.site, который на 100% мошеннический. Злоумышленники используют ссылки на несуществующие инвестиционные "проекты" и компании без их согласия, обещая мол высокие доходы.
Кроме того, злоумышленники незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц. "ПриватБанк" уже обратился в правоохранительные органы для прекращения деятельности мошенников. Также в банке предупредили украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в подобных проектах.
Настоящий сайт "ПриватБанка" — https://privatbank.ua/.
Как сообщалось, мошенники придумали новую схему, с помощью которой охотятся на сбережения пенсионеров. Они называются работниками Пенсионного фонда, напрашиваются в помещения пенсионеров и втираются в доверие к пожилым людям.