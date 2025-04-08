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- Украина
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Мошенники терроризировали подростков в Telegram и требовали деньги: чем все закончилось
За эти действия злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В Украине заблокировали четыре Telegram-группы, из-за которых злоумышленники выманивали деньги у подростков.
Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.
Мошенники распространяли лживые посты о несовершеннолетних, а затем требовали деньги за их удаление.
Жертвами этой схемы шантажа стали подростки из Житомирской, Винницкой, Ровенской и Одесской областей.
Злоумышленники создали Telegram-группы под названиями "ЖИТОМИР Зеркало", "ВИННИЦА Зеркало", "РОВНО Зеркало" и "ОДЕССА Зеркало", в общей сложности насчитывали около 10 тысяч подписчиков.
"В группах публиковали фото и видео с оскорбительными сообщениями, придумывали клевету, а затем посылали жертвам прайс-лист на удаление постов. Удаление проходило только после оплаты, иначе фейковые материалы оставались в сети", - рассказали в прокуратуре.
Следователи установили личность организатора преступной схемы. Ему уже сообщили о подозрении в вымогательстве.
Правоохранители заблокировали все Telegram-группы, через которые действовала схема.
Напомним, в Одесской области зафиксирована тревожная тенденция — среди ребят в возрасте 10–14 лет чаще, чем среди взрослых мужчин, встречается регулярное употребление алкоголя.