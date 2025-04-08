Мошенники терроризировали подростков в Telegram и требовали деньги: чем все закончилось

В Украине разоблачили Telegram-мошенников, шантажировавших подростков и требовавших деньги за удаление постов / © Freepik

Реклама

В Украине заблокировали четыре Telegram-группы, из-за которых злоумышленники выманивали деньги у подростков.

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

Мошенники распространяли лживые посты о несовершеннолетних, а затем требовали деньги за их удаление.

Реклама

Жертвами этой схемы шантажа стали подростки из Житомирской, Винницкой, Ровенской и Одесской областей.

Злоумышленники создали Telegram-группы под названиями "ЖИТОМИР Зеркало", "ВИННИЦА Зеркало", "РОВНО Зеркало" и "ОДЕССА Зеркало", в общей сложности насчитывали около 10 тысяч подписчиков.

"В группах публиковали фото и видео с оскорбительными сообщениями, придумывали клевету, а затем посылали жертвам прайс-лист на удаление постов. Удаление проходило только после оплаты, иначе фейковые материалы оставались в сети", - рассказали в прокуратуре.

Следователи установили личность организатора преступной схемы. Ему уже сообщили о подозрении в вымогательстве.

Правоохранители заблокировали все Telegram-группы, через которые действовала схема.

Напомним, в Одесской области зафиксирована тревожная тенденция — среди ребят в возрасте 10–14 лет чаще, чем среди взрослых мужчин, встречается регулярное употребление алкоголя.