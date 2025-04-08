Мошенники украли более 100 дронов для ВСУ: как действовала преступная схема

Следственные действия / © Офис Генерального прокурора

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В Украине ликвидировали организованную преступную группу, которая присвоила более 100 дронов, предназначенных для ВСУ, и обманула продавцов на 10,7 млн. грн.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Трем участникам схемы уже доложено о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах в военное время.

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Организатор группы — житель Тернополя — вместе с сообщниками входил в доверие к волонтерам и военным, предлагая дешевые квадрокоптеры из-за границы. Чтобы предотвратить подозрения, они:

Регистрировали фиктивный ФЛП на подставное лицо.

Сначала отправляли пробные партии (3-5 дронов) с частичной предоплатой, чтобы выглядеть надежно.

Предлагали большие партии со скидкой, но требовали полную подписку. После получения средств исчезали.

Преступники также обманывали поставщиков: покупали мелкие партии с отсрочкой платежа, сначала рассчитывались, а потом заказывали больше и исчезали. За 9 месяцев пострадали по меньшей мере 9 человек на 10,7 млн. грн.

Во время обысков в Киеве, Тернополе и Львове правоохранители обнаружили:

53 дроны DJI Mavic

драгоценности, наличные в разной валюте

автомобили, технику, финансовые документы.

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Следствие продолжается — решается вопрос о мерах предосторожности для подозреваемых. Также проверяют возможную причастность других лиц.

Напомним, СБУ установила личности российских генералов, командовавших захватом ЗАЭС.