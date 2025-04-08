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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мошенники украли более 100 дронов для ВСУ: как действовала преступная схема

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении трем лицам.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Следственные действия

Следственные действия / © Офис Генерального прокурора

В Украине ликвидировали организованную преступную группу, которая присвоила более 100 дронов, предназначенных для ВСУ, и обманула продавцов на 10,7 млн. грн.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Трем участникам схемы уже доложено о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах в военное время.

Организатор группы — житель Тернополя — вместе с сообщниками входил в доверие к волонтерам и военным, предлагая дешевые квадрокоптеры из-за границы. Чтобы предотвратить подозрения, они:

  • Регистрировали фиктивный ФЛП на подставное лицо.

  • Сначала отправляли пробные партии (3-5 дронов) с частичной предоплатой, чтобы выглядеть надежно.

  • Предлагали большие партии со скидкой, но требовали полную подписку. После получения средств исчезали.

Преступники также обманывали поставщиков: покупали мелкие партии с отсрочкой платежа, сначала рассчитывались, а потом заказывали больше и исчезали. За 9 месяцев пострадали по меньшей мере 9 человек на 10,7 млн. грн.

Во время обысков в Киеве, Тернополе и Львове правоохранители обнаружили:

  • 53 дроны DJI Mavic

  • драгоценности, наличные в разной валюте

  • автомобили, технику, финансовые документы.

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Вещественные доказательства / © Офис Генерального прокурора

Следствие продолжается — решается вопрос о мерах предосторожности для подозреваемых. Также проверяют возможную причастность других лиц.

Напомним, СБУ установила личности российских генералов, командовавших захватом ЗАЭС.

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