Мошенники в Украине придумали новую схему с выплатами на свет и тепло: детали
Злоумышленники массово рассылают сообщения о вымышленных государственных выплатах, чтобы получить доступ к картам украинцев. Узнайте, как не попасть в ловушку.
На фоне проблем со светом и теплом в Украине активизировались кибермошенники, которые обещают фейковую финансовую поддержку. МВД подробно объяснило, как распознать фишинговые сайты и сохранить свои деньги.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мошенники рассылают сообщения о вымышленных социальных выплатах, пытаясь выманить банковские данные и завладеть деньгами граждан.
Как работает мошенническая схема?
Злоумышленники распространяют фальшивые сообщения о «государственной» или «международной» помощи;
добавляют ссылки на поддельные сайты, замаскированные под официальные ресурсы;
побуждают вводить личную информацию или реквизиты банковских карточек;
используют полученные данные для похищения средств.
Как защититься от мошенников?
Не переходите по сомнительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или SMS;
не вводите персональные и платежные данные на неизвестных веб-ресурсах;
проверяйте информацию о выплатах исключительно на официальных сайтах госорганов с доменом gov.ua;
не распространяйте непроверенные сообщения, даже если они поступили от знакомых.
В случае, если вы все же перешли по подозрительной ссылке, немедленно обратитесь в полицию.
К слову, 56-летняя жительница Тернопольщины потеряла более 46 тыс. грн, пытаясь оформить «зимнюю тысячу» через фейковое объявление в соцсетях. Женщина перешла по фишинговой ссылке и ввела реквизиты банковской карты, после чего мошенники списали все ее средства.