Мошенники в Украине придумали новую схему с выплатами на свет и тепло: детали

На фоне проблем со светом и теплом в Украине активизировались кибермошенники, которые обещают фейковую финансовую поддержку. МВД подробно объяснило, как распознать фишинговые сайты и сохранить свои деньги.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мошенники рассылают сообщения о вымышленных социальных выплатах, пытаясь выманить банковские данные и завладеть деньгами граждан.

Как работает мошенническая схема?

Злоумышленники распространяют фальшивые сообщения о «государственной» или «международной» помощи;

добавляют ссылки на поддельные сайты, замаскированные под официальные ресурсы;

побуждают вводить личную информацию или реквизиты банковских карточек;

используют полученные данные для похищения средств.

Как защититься от мошенников?

Не переходите по сомнительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или SMS;

не вводите персональные и платежные данные на неизвестных веб-ресурсах;

проверяйте информацию о выплатах исключительно на официальных сайтах госорганов с доменом gov.ua;

не распространяйте непроверенные сообщения, даже если они поступили от знакомых.

В случае, если вы все же перешли по подозрительной ссылке, немедленно обратитесь в полицию.

К слову, 56-летняя жительница Тернопольщины потеряла более 46 тыс. грн, пытаясь оформить «зимнюю тысячу» через фейковое объявление в соцсетях. Женщина перешла по фишинговой ссылке и ввела реквизиты банковской карты, после чего мошенники списали все ее средства.