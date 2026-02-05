ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Мошенники в Украине придумали новую схему с выплатами на свет и тепло: детали

Злоумышленники массово рассылают сообщения о вымышленных государственных выплатах, чтобы получить доступ к картам украинцев. Узнайте, как не попасть в ловушку.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Мошенничество в Украине

Мошенничество в Украине / © ТСН

На фоне проблем со светом и теплом в Украине активизировались кибермошенники, которые обещают фейковую финансовую поддержку. МВД подробно объяснило, как распознать фишинговые сайты и сохранить свои деньги.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мошенники рассылают сообщения о вымышленных социальных выплатах, пытаясь выманить банковские данные и завладеть деньгами граждан.

Как работает мошенническая схема?

  • Злоумышленники распространяют фальшивые сообщения о «государственной» или «международной» помощи;

  • добавляют ссылки на поддельные сайты, замаскированные под официальные ресурсы;

  • побуждают вводить личную информацию или реквизиты банковских карточек;

  • используют полученные данные для похищения средств.

Как защититься от мошенников?

  • Не переходите по сомнительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или SMS;

  • не вводите персональные и платежные данные на неизвестных веб-ресурсах;

  • проверяйте информацию о выплатах исключительно на официальных сайтах госорганов с доменом gov.ua;

  • не распространяйте непроверенные сообщения, даже если они поступили от знакомых.

В случае, если вы все же перешли по подозрительной ссылке, немедленно обратитесь в полицию.

К слову, 56-летняя жительница Тернопольщины потеряла более 46 тыс. грн, пытаясь оформить «зимнюю тысячу» через фейковое объявление в соцсетях. Женщина перешла по фишинговой ссылке и ввела реквизиты банковской карты, после чего мошенники списали все ее средства.

Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie