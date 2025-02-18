Мошенники выманили у матери погибшего военного 3 млн грн: как действовала схема

По предварительным данным, фигуранты успели совершить около 500 эпизодов мошенничества по всей Украине.

Мошенники выманили у 58-летней жительницы Одесской области 3 млн грн, которые она получила в качестве государственной компенсации за погибшего сына-военного.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трем участникам преступной группы, которые обманывали украинцев, притворяясь работниками банков.

Злоумышленники получали персональные данные граждан и звонили, представляясь работниками службы безопасности банка. Фигуранты убеждали людей, что их аккаунты в онлайн-банкинге сломаны, и предлагали временно перевести деньги на "безопасные счета".

Под видом помощи мошенники предоставляли своим жертвам инструкции и указания, и в результате получали полный доступ к их онлайн-банкингу. После этого злоумышленники переводили деньги на посторонних лиц, так называемых "дропов", и обналичивали их.

Для утаивания своих преступлений фигуранты использовали SIP-телефонию, которая позволяла подменять номера и имитировать звонки с официальных банковских линий. Поэтому потерпевшие считали, что им действительно звонят из службы безопасности банка.

Одной из жертв мошенников стала 58-летняя жительница Одесской области, которая получила 3 млн грн государственной компенсации за погибшего сына-военного. Злоумышленники убедили женщину, что ее деньги в опасности и заставили перевести их на подконтрольные счета.

Правоохранители задержали фигурантов на территории Полтавской области. Им инкриминировано мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и легализацию доходов, полученных преступным путем. Сейчас задержанные находятся под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению других участников мошеннической схемы, всех потерпевших и нанесенного ущерба. По предварительным данным, фигуранты успели совершить около 500 эпизодов мошенничества по всей Украине.

К слову, ранее в Днепропетровской области мошенник украл у матери без вести пропавшего военного почти миллион гривен.