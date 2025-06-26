Мошенники взламывают страницы в соцсетях: как работает новая схема похищения данных

Мошенники взламывают страницы пользователей соцсетей / © pixabay.com

Мошенники взламывают страницы пользователей соцсетей, в частности Facebook, выманивая данные для входа, чтобы затем использовать профиль в своих преступных схемах.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Как работает схема

Мошенники посылают письма на адреса электронной почты от имени службы поддержки Facebook, где речь идет о якобы нарушении условий использования и угрозе блокировки аккаунта. Чтобы избежать так называемой блокировки, пользователю предлагают перейти по ссылке и пройти проверку.

Ссылка направляет на мошеннический сайт, похожий на официальный. Здесь пользователю предлагается ввести учетные данные: адрес e-mail или номер телефона, пароль, код двухфакторной аутентификации.

Эти данные мошенники используют для дальнейшего использования профиля в мошеннических схемах.

Как уберечься

Чтобы не стать жертвой мошеннической сделки, Госспецсвязи призывает пользователей соцсетей не вводить логины и пароли от аккаунтов на незнакомых, подозрительных сайтах.

«Обращай внимание на адрес, протокол сайта. Настоящие электронные письма от Meta (Instagram, Facebook) по безопасности аккаунта и входу в него, отправленные за последние 14 дней, можно найти в настройках профиля в разделе «Пароль и безопасность»», — объясняют специалисты Госспецсвязи.

