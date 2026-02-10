Мошенники знали все: военный ответил на звонок и потерял 1 млн грн

Военный сообщил мошенникам код из СМС и потерял деньги

В полицию обратился военнослужащий ВСУ, ставший жертвой дерзкой мошеннической схемы , в результате которой с его карточки исчезло около одного миллиона гривен после разговора с «работниками службы безопасности банка».

О деталях преступления и механизме возврата средств сообщает Полиция Харьковской области.

Психологическая ловушка и утечка данных

Злоумышленники действовали максимально убедительно: они не просто представились сотрудниками финучреждения, но владели конфиденциальной информацией о жертве. Мошенники назвали полное имя военного, номер бригады, в которой он проходит службу, точный остаток на счете и даже сумму последнего денежного довольствия.

Именно эти детали ввели в заблуждение бойца, заставив поверить, что он действительно общается с банком. Доверившись собеседникам, мужчина выполнил их инструкции и продиктовал код SMS-сообщения, что дало аферистам доступ к его счету и позволило совершить транзакцию на огромную сумму.

Блокировка перевода и возврат денег

Спасти ситуацию удалось благодаря оперативному сотрудничеству управления уголовного розыска и службы безопасности Ощадбанка. Специалисты успели отследить подозрительную операцию и заблокировать дальнейшее движение средств еще до того, как злоумышленники смогли их обналичить или перевести на подставные счета.

Сейчас вся похищенная сумма уже возвращена на карточку потерпевшего. Правоохранители еще раз напоминают: настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают CVV-код, срок действия карты или пароли с SMS, поэтому при любом подозрении следует немедленно класть трубку и звонить по телефону на официальную горячую линию или на спецлинию 102.

Напомним, в Украине распространилась новая мошенническая схема , с помощью которой злоумышленники пытаются завладеть конфиденциальной информацией пенсионеров. Злоумышленники могут использовать полученную информацию для доступа к онлайн-банкингу и воровству средств.