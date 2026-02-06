Мошенники звонят от имени известного банка: на звонки с каких номеров не стоит отвечать

Мужчина со смартфоном. Иллюстративное изображение / © Freepik

В Украине активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками Monobank и пытаются получить доступ к средствам клиентов этого банка.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Злоумышленники сообщают о якобы «подозрительном входе» в аккаунт клиента банка из другого города и попытке списания кредитных средств. Далее они убеждают пользователя нажать кнопку «списание», объясняя это «необходимостью заблокировать операцию».

«На самом деле это — попытка получить доступ к вашим средствам», — отметили в ЦПД, пояснив, что представители банков не звонят клиентам с требованием подтвердить или отменить операции таким образом.

Во время разговора злоумышленники могут уточнять размер кредитного лимита, запрашивать точную сумму средств на карте, а также называть дату рождения, чтобы создать видимость «официального звонка».

Случаи мошеннических телефонных звонков фиксируются с номеров + 38 044 325 03 16 и + 38 044 592 40 76.

«Ни в коем случае не подтверждайте финансовые операции во время звонков, а также не сообщайте данные о счетах, остатках средств или другую личную информацию. Завершите разговор и обратитесь в банк через официальные каналы», — посоветовали в ЦПД.

