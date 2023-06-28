Московские историки врут: что необходимо знать о Конституции Украины

Правовой режим на украинских землях установили наши князья еще тысячу лет назад во времена Киевской Руси.

Исторически сложилось, что Конституция — это базовый документ, устанавливающий правовой режим на определенной территории. Современная украинская Конституция была принята в 1996 году. Но правовой режим на украинских землях установили наши князья тысячу лет назад, во времена Киевской Руси.

Именно в этот день, 28 июня 1996 года, около 9 утра Верховная Рада приняла и ввела в действие главный Закон. И слова, записанные в нем, перестали быть историей: "Они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными".

Именно таким обращением поздравил украинцев с Днем Конституции президент Владимир Зеленский и отметил: “Слово о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова «суверенное».

Конституция Украины – одна из самых демократических в мире

Тогда в 1996 году даже голосование за готовый Закон, над которым плодотворно работали почти 6 лет, тоже не далось просто.

На создание основного Закона ушли годы. Разработалось 15 вариантов проекта Конституции и было внесено более 6 тысяч правок. Искать компромисс депутатам пришлось чуть ли не до каждой статьи. И даже окончательный вариант, за который уже должны голосовать, депутаты берутся исправлять в последний момент.

Этот процесс забирает еще целые сутки — самые острые дискуссии о распределении полномочий, ветвей власти, статусе украинского языка и Крыма, а также национальной символики. В конце концов полуостров получает автономию, трезубец становится малым национальным гербом, а произведение Павла Чубинского "Еще не умерла Украина" становится гимном, который в 9:18 утра 28 июня 1996 и утверждают.

Первые экземпляры свежеопечатанного закона сразу подписывает тогдашний президент Леонид Кучма и спикер Верховной Рады Александр Мороз. Один из них сразу выставляют на показ прямо в зале и это становится традицией — главный закон страны с тех пор ежегодно торжественно заносятся в парламент.

Конституцию Украины меняли восемь раз в самые драматические для страны периоды — в разгар Оранжевой революции в 2004, в 2010 при Януковиче, желавшем себе больше полномочий, а еще после его бегства, чтобы вернуться к первичным нормам Закона. Последний раз изменения были в 2019 — тогда отменили институт депутатской неприкосновенности.

Оранжевая революция, 2004

Из всех постсоветских республик свою Конституцию мы приняли последними, но оценки от Запада получили самые высокие — назвали ее одной из самых демократических в мире.

Экскурс в историю

Первый сборник законов написан при княжении Ярослава Мудрого. Называется он "Русская Правда". Какими были базовые законы, прописанные в этом документе тысячу лет назад, и как они эволюционировали, рассказала в эфире "1+1" в рамках телемарафона доктор исторических наук, старшая научная сотрудница Института истории Украины НАНУ Наталия Билоус.

По ее словам, Русская Правда — это сборник норм и законов того времени: Они действительно отражали свою эпоху и защищали интересы власть имущих и князей. Оригинал документа не сохранился, но уцелели несколько его редакций. Это достопримечательность средневековья, которая легла в основу последующих законодательных сборников Литовских уставов”.

Русская Правда/Википедия

Наталья Билоус рассказала, что в Речи Посполитой в городах пользовались Магдебургским правом, а для шляхты действовал Литовский устав: “Сама Речь Посполитая была правовым государством, где действовал парламентаризм, собирались сеймы в Варшаве, на которые ездили представители провинциальных сеймиков (представительные органы шляхты) .

Доктор исторических наук отметила, что Магдебургское право — мощный маркер, отличавший нас от соседнего Московского государства: «Сами историки говорят, что европейские ценности и традиции заканчиваются там, где заканчивалось действие Магдебургского права. А она заканчивалась как раз на границе с Московским государством».

Выдумки россиян

Сегодня московские историки приписывают себе такой факт, как функционирование Магдебургского права в российских городах, называя это Магдебургское право на территории современной России, отметила Наталья Белоус. “Дело в том, что на аннексированных землях – имею в виду Стародубщину – действовало Магдебургское право в таких городах как Стародуб и другие. В настоящее время это Брянская область. Но эти земли входят сейчас в состав России”.

Городские общины в те времена боролись за это право, заботились о том, чтобы у них был полный набор демократических свобод и вольностей, посылали делегации от городов в Варшаву на сейм, выпрашивали у короля привилегии на Магдебургское право, рассказала доктор исторических наук.

Она резюмировала: “То есть сейчас россияне делают акцент на том, что в Московском царстве было Магдебургское право, опираясь только на Стародубщину. А сейчас у них сейчас действует "культ Ивана Грозного". Недавно московские историки издали корреспонденцию Ивана Грозного и страшно этим гордятся, потому что кулькт этой личности, которая основала опричнину, у них до сих пор это пропагандируется и существует”.

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