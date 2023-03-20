Московский патриархат опубликовал обращение к Зеленскому, где заявил о дискредитации

Церковь, по словам священников, страдает незаконными перерегистрациями общин, рейдерскими захватами храмов и дискредитацией в средствах массовой информации с распространением большого количества безосновательных обвинений.

Московский патриархат опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где иерархи УПЦ МП отметили, что их церковь "страдает от рейдерских захватов".

Об этом говорится в обращении Священного Синода УПЦ МП к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По информации Синода УПЦ МП, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины церковь первой среди других религиозных организаций решительно осудила военную агрессию и призвала своих верующих встать на защиту родной земли.

"Уже долгое время наша Церковь страдает от незаконных перерегистраций общин, рейдерских захватов храмов и дискредитации в средствах массовой информации с распространением большого количества безосновательных обвинений. Эти обвинения не соответствуют действительности, однако служат предпосылкой для дискриминации прав граждан Украины по религиозному признаку и разговоров о запрете Украинской Православной Церкви", — говорится в обращении УПЦ МП.

Также Синод УПЦ МП отметил, что большинство законопроектов получили негативные выводы от научно-экспертного управления ВР Украины и содержат большое количество замечаний и оговорок относительно возложенных в их основу нарушений в области таких конституционных прав граждан, как свобода совести и вероисповедания.

"Но тяжелая ситуация в религиозной сфере критически ухудшилась после того, как стало известно, что государственные власти намерены выселить нашу монашескую общину с территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которую монахи буквально подняли из руин за тридцать пять лет с момента восстановления деятельности этого древнего монастыря", — говорится в обращении к Владимиру Зеленскому, которое подписал митрополит Онуфрий.

Напомним, что члены синода УПЦ МП во главе с Онуфрием пришли в Офис президента Украины и заявили, чтобы " донести до руководства государства позицию УПЦ МП ".

Читайте также: