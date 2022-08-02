"Москва – 820 км, ВСУ – 50 км": улицы Троицкого усеяны "поздравительными" открытками для оккупантов (фото)

На временно оккупированных Россией территориях проукраинские активисты не дают россиянам забыть, что они в Украине.

Улицы Троицкого Луганской области усеяны "поздравительными" открытками для российских захватчиков. Их проукраинские жители развешивают на столбах и постройках.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он показал несколько "поздравлений" для захватчиков. В частности, есть такие надписи: "Бойся, оккупант. Троицкое — это Украина", "Рашисты, уже поздно бежать. Слава ВСУ. Москва — 820 км, ВСУ — 50 км. Троицкое — Украина", "Русский оккупант, скажи Паляница?", "ВСУ уже рядом".

"Партизаны держат в напряжении орков. Троицкое ждет деоккупацию и пугает рашистов украинскими поздравлениями. Оккупантов становится с каждым днем все меньше, а еще меньше становится их уверенность в своих силах, потому что украинцы не молчат. Они будут бороться до тех пор, пока не выгонят чужих нашей земле", — написал Гайдай.

Фото: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Как сообщалось, в Луганской области оккупанты до сих пор не могут захватить два последних свободных села региона. Ситуация на оккупированной территории усугубляется – россияне ничего не делают, поэтому инфекции скоро начнут убивать население.

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