"Москва безумно боится этого шага": Пионтковский сказал, почему РФ крайне нужны переговоры

России очень нужны переговоры. Она хочет добиться этого раньше, чем Украина получит решающее вооружение от партнеров.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Эспрессо".

Москва боится F-16

По словам публициста, против Украины сейчас развернута ужасная кампания, в том числе и американские леволиберальные СМИ. К примеру, непосредственное участие в этом участвует так называемая качественная пресса – New York Times, Washington Post.

"От них всех же один и тот же пророссийский вой звучит, мол, Украина провалила наступление. А какое может быть наступление без авиационной поддержки?", — отметил Пионтковский.

Мол, да, нам, как жертвам агрессии, сочувствуют, но мы "все равно не сможем победить россиян", поэтому давайте вести переговоры, соглашаться на какие-то территориальные уступки.

"Огромная кампания направлена на Украину синхронно: и российская пропаганда, и леволиберальная в Америке. Потому что Москве необходимо затянуть Украину в переговоры, пока она не получила наконец-то решающий пакет оружия, который уже согласован – истребители F16", – считает Пионтковский.

Именно передача истребителей F-16 Украине, уверен публицист, сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу украинской армии. Это тот инструмент, который может сломить ход войны. О необходимости западной авиации говорилось давно, акцентировал он, и было бы хорошо, если бы они поступили нашим военным еще полгода назад.

"Однако есть так, как есть. Они будут за два-три месяца максимум. Москва до безумия боится этого шага, который сломает эту патовую ситуацию, о которой говорил Залужный в своей знаменитой статье, и потому неистово пытается затянуть Украину до какого-то подобия переговоров", – резюмировал Андрей Пионтковский.

Напомним, у Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

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