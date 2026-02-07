Москва давит холодом: Зеленский отреагировал на массированный удар РФ

Владимир Зеленский. / © Getty Images

Ночью против 7 февраля армия РФ еще раз ударила ракетами и беспилотниками об энергетике в разных областях Украины. Основной целью россиян стали энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Кроме того, есть разрушение жилой и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый день Россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары. Важно, чтобы на это реагировали все поддерживающие трехсторонние переговоры. Москву нужно лишить возможности давить на Украину холодом», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в ходе этой атаки российские военные запустили более 400 дронов и около 40 ракет разных типов.

Из-за обстрелов произошло повреждение энергетической инфраструктуры в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях. Кроме того, в Ровно повреждена многоэтажка, а в Ладыжине Винницкой области — админкорпус аграрного колледжа. Россияне также нанесли удары по Киевщине и Харьковщине.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в ракете в Patriot, NASAMS и другие системы. Ведь, подчеркнул он, «каждая партия помогает нам пройти эту зиму».

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью и утром РФ выпустила по Украине сотни дронов и десятки ракет - всего 447 средств воздушного нападения. В частности, две ракеты «Циркон». Основные направления удара — Львовщина, Ивано-Франковская, Ровенская, Винниччина.

