Москва допустила гарантии безопасности от Запада: в РФ назвали условие

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Москва допускает вариант с юридически обязывающими гарантиями безопасности для России со стороны Запада.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью российскому государственному агентству ТАСС.

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По словам Галузина, ситуацию вокруг Украины якобы можно урегулировать по дипломатическому пути, если будет соответствующая политическая воля.

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Представитель российского МИД также заявил, что Москва якобы вынуждена учитывать атаки Украины по гражданскому населению и объектам на территории РФ. Отдельно он упомянув о международной инфраструктуре, однако не привел дополнительных деталей.

Таким образом, в Кремле продолжают увязывать возможность дипломатического урегулирования войны с получением гарантий безопасности для России со стороны Запада.

Как мы писали, Портников считает, что дальнейшие удары по Москве могут существенно изменить настроения россиян. По его мнению, столица для многих жителей РФ по-прежнему остается символом безопасности, куда можно переехать из опасных регионов. Если атаки распространятся на Москву и Санкт-Петербург, то это представление может разрушиться. Портников предполагает, что из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности все больше россиян могут задуматься о выезде за границу.

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