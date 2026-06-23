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Москва еще цветочки: ВСУ усиливают удары по всему фронту, а вход скоро пойдет оружие на 3000 км — ISW
Силы обороны кардинально увеличили глубину и интенсивность поражения русской логистики на оккупированных территориях, параллельно подготавливая дроны-камикадзе для залетов в глубокий тыл РФ.
Силы обороны Украины значительно расширили радиус и плотность ударов средней дальности и дальнобойных ударов по позициям оккупантов.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) по итогам анализа спутниковых и геолокационных данных.
Охота на логистику: фронт смещается на Запад
По данным OSINT-аналитиков, в мае и июне 2026 года украинские военные кардинально увеличили медианную глубину ударов по тыловым объектам врага — с нескольких километров до нескольких десятков километров.
Только за период с 1 мая по 18 июня зафиксировано поражение не менее 500 российских грузовиков и военных автомобилей. В целом аналитики подтверждают такую динамику ударов ВСУ:
Май 2026: не менее 210 ударов средней дальности.
Июнь 2026: уже зафиксировано 145 аналогичных атак.
Если в мае под массированным огнем находилась трасса М-14 (Ростов — Крым) на стыке Донецкой и Запорожской областей, то в июне ВСУ перенесли фокус на запад — на оккупированную Херсонщину и Крым. Параллельно началось системное обжиг ближних тылов врага на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях.
На очереди — целые за 3000 километров
Отдельным треком развивается кампания ударов по нефтяной инфраструктуре и военным аэродромам на территории самой России. Силы обороны Украины планомерно повышают ставки: в апреле было совершено 18 дальнобойных ударов по НПЗ и базам РФ, в мае — 33, а в июне — уже 28.
Однако настоящий технологический прорыв впереди. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, новейшие украинские дроны Fire Point уже успешно поразили враждебные цели на расстоянии до 2070 км. Более того, в ближайшее время украинские беспилотники смогут дотягиваться до стратегических объектов РФ на глубине до 3000 километров, что фактически нивелирует понятие «безопасного тыла» для Кремля.
Ранее мы писали о том, как дроны Fire Point меняют войну. В результате украинских дроновых санкций РФ потеряла четверть нефтепереработки, а значит — миллиардных доходов, идущих на войну.