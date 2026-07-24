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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Москва ляжет, Крым отстроим": "Мадяр" заявил о поражении 19 энергоузлов за 48 часов (видео)

Украинские операторы беспилотников устроили масштабный «рубильник» на оккупированных территориях и в Крыму.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака СБУ на энергоузел

Атака СБУ на энергоузел

Силы беспилотных систем ВСУ втечение 23-24 июля провели успешную операцию на временно оккупированных территориях Украины. Под ударом оказались 19 энергетических узлов в Крыму и других регионах. Общее количество пораженных целей с начала месяца достигло 136.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр».

«Крымский рубильник off» +19 энергоузлов за 48 часов 23-24 июля в Крыму (17) и других частях ВОТ (2) отработано Птицами СБС. Общий счет в течение операции 01-24 июля составил 136 энергетических целей. Выкурить червя с полуострова. Ялта, Гурзуф, Феодосия, Евпатория, Судак и т.д.», — говорится в заявлении Бровди.

По его словам, в Крыму были поражены следующие энергообъекты:

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Малореченское»;

  • Электроподстанция ПС 110/35 кВ «Приморский» в населенном пункте Приморский;

  • Электроподстанция ПС 110/10 кВ «Гурзуф»;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Насосная-16» в населенном пункте Васильково;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Восход» в Феодосии;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Алексеевка»;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Веселое»;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Холодильник» в Евпатории;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Гаспра»;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Крайнее»;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Скворцово»;

  • Электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ближние Камыши» в Феодосии;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Глебовка» в населенном пункте Внуково;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель» в Щебетовке;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Берегово» в населенном пункте Молочное;

  • Электроподстанция ПС 110 кВ «Судак»;

  • Электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ялта».

Также «Мадяр» сообщил о поражении двух электроподстанций в Донецкой области — в населенных пунктах Кременевка и Дружба.

«Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим», — подчеркнул командующий СБС.

Напомним, ночью в Крыму прогремела серия взрывов в Симферополе, Судаке, Евпатории и Севастополе.

Телеграм-каналы писали, что под ударом могли оказаться Симферопольская ГРЭС, электроподстанция в Судаке, из-за чего исчезли свет и вода, а также логистический хаб Wildberries в Симферополе. Атаки беспилотников на полуострове фиксировали третью ночь подряд.

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Дата публикации
Количество просмотров
312
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