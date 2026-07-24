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"Москва ляжет, Крым отстроим": "Мадяр" заявил о поражении 19 энергоузлов за 48 часов (видео)
Украинские операторы беспилотников устроили масштабный «рубильник» на оккупированных территориях и в Крыму.
Силы беспилотных систем ВСУ втечение 23-24 июля провели успешную операцию на временно оккупированных территориях Украины. Под ударом оказались 19 энергетических узлов в Крыму и других регионах. Общее количество пораженных целей с начала месяца достигло 136.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр».
«Крымский рубильник off» +19 энергоузлов за 48 часов 23-24 июля в Крыму (17) и других частях ВОТ (2) отработано Птицами СБС. Общий счет в течение операции 01-24 июля составил 136 энергетических целей. Выкурить червя с полуострова. Ялта, Гурзуф, Феодосия, Евпатория, Судак и т.д.», — говорится в заявлении Бровди.
По его словам, в Крыму были поражены следующие энергообъекты:
Электроподстанция ПС 110 кВ «Малореченское»;
Электроподстанция ПС 110/35 кВ «Приморский» в населенном пункте Приморский;
Электроподстанция ПС 110/10 кВ «Гурзуф»;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Насосная-16» в населенном пункте Васильково;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Восход» в Феодосии;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Алексеевка»;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Веселое»;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Холодильник» в Евпатории;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Гаспра»;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Крайнее»;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Скворцово»;
Электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ближние Камыши» в Феодосии;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Глебовка» в населенном пункте Внуково;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель» в Щебетовке;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Берегово» в населенном пункте Молочное;
Электроподстанция ПС 110 кВ «Судак»;
Электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ялта».
Также «Мадяр» сообщил о поражении двух электроподстанций в Донецкой области — в населенных пунктах Кременевка и Дружба.
«Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим», — подчеркнул командующий СБС.
Напомним, ночью в Крыму прогремела серия взрывов в Симферополе, Судаке, Евпатории и Севастополе.
Телеграм-каналы писали, что под ударом могли оказаться Симферопольская ГРЭС, электроподстанция в Судаке, из-за чего исчезли свет и вода, а также логистический хаб Wildberries в Симферополе. Атаки беспилотников на полуострове фиксировали третью ночь подряд.