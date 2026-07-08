«Москва ляжет»: ССС атаковали еще 9 танкеров РФ всего за одну ночь — детали операции от «Мадяра» (видео)

Птицы «Мадяра» атаковали теневой флот России

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Птицы «Мадяра» атаковали 9 танкеров «теневого флота» России за ночь 8 июля в Азовском море. В общей сложности поражено 21 судно в течение 72 часов.

Об этом сообщает командующий СБС ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди.

Среди пораженных целей:

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19 танкеров теневого флота,

1 сухогруз,

1 паром в Керчи.

Работали пилоты «Кайрос» 414 об СБС «Птицы Мадяра», 413 оп СБС «Рейд» и 1 оц СБС.

По его словам, в течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части временно оккупированных территорий беспилотники поразили 53 военных целей.

«В пул „Крымский рубильник off“ в течение ночи отработано +6 электроподстанций (всего ровно 50 энергоузлов в течение 01-08 июля) и другие чувствительные объекты», — добавил Бровди.

Атаки на флот РФ — последние новости

Напомним, ночью 7 июля беспилотники нанесли успешные удары по девяти судам оккупантам в Азовском море. Среди пораженных целей восемь танкеров «теневого флота». Они плыли в Крым.

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А в эту ночь, 8 июля, украинские беспилотники попали по двум танкерам в Таганрогском заливе. Российские власти жалуются, что в результате атаки БпЛА пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.

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