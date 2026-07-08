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«Москва ляжет»: ССС атаковали еще 9 танкеров РФ всего за одну ночь — детали операции от «Мадяра» (видео)
Украинские беспилотники выбивают теневой флот РФ. За три дня поражено 21 судно.
Птицы «Мадяра» атаковали 9 танкеров «теневого флота» России за ночь 8 июля в Азовском море. В общей сложности поражено 21 судно в течение 72 часов.
Об этом сообщает командующий СБС ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди.
Среди пораженных целей:
19 танкеров теневого флота,
1 сухогруз,
1 паром в Керчи.
Работали пилоты «Кайрос» 414 об СБС «Птицы Мадяра», 413 оп СБС «Рейд» и 1 оц СБС.
По его словам, в течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части временно оккупированных территорий беспилотники поразили 53 военных целей.
«В пул „Крымский рубильник off“ в течение ночи отработано +6 электроподстанций (всего ровно 50 энергоузлов в течение 01-08 июля) и другие чувствительные объекты», — добавил Бровди.
Атаки на флот РФ — последние новости
Напомним, ночью 7 июля беспилотники нанесли успешные удары по девяти судам оккупантам в Азовском море. Среди пораженных целей восемь танкеров «теневого флота». Они плыли в Крым.
А в эту ночь, 8 июля, украинские беспилотники попали по двум танкерам в Таганрогском заливе. Российские власти жалуются, что в результате атаки БпЛА пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.