"Москва ляжет в Крыму": "Мадяр" показал, как СБС за ночь накрыли 60 жирных целей на полуострове (видео)

Атака СБС на объект врага в Крыму

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Силы беспилотных систем ВСУ провели сверхрезультативную ночную операцию 23 июня. В оккупированном Крыму и на других захваченных территориях Украины было поражено 60 критических целей России, включая ПВО, нефтебазы и авиацию.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр».

Ночь на 23 июня выдалась для Крыма по-настоящему горячей. В глубоком тылу противника СБС устроили масштабный рейд, поразив более 60 важных вражеских целей только мидл-страйками.

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«Среди разноцветных целей — три крылатых чесотки-ракетоносители, четыре системы ПВО, нефтебаза в Керчи, газораспределительная и электроподстанция, караваны логистики и топливозаправщиков», — проинформировал Бровди.

Подтвержденные поражения:

три глубинных разведывательно-ударных беспилотника «Орион», носители управляемых авиабомб и малоразмерных крылатых ракет в Керчи;

нефтяные резервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ в Керчи;

СРГК «Панцирь-С1» в населенном пункте Багерово (Крым);

пусковая установка С-300 в Курортном (Крым);

РЛС «Небо-У» в Керчи;

зенитная установка ЗУ-23-3 в Курортном;

электроподстанция ПС 330/110 кВ «Западно-Крымская» в Карьерном (Крым);

учебный полигон пилотов БпЛА 4 ОМБр в Дебальцево Донецкой области;

газораспределительная станция «Симферополь» в Трудовом;

цистерна с горюче-смазочными материалами в Горловке на Донетчине;

логистический транспорт врага в Приазовском Запорожской области;

логистический транспорт врага в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

«Москва ляжет в Крыму. Птицы ССС будут способствовать и дальше», — подчеркнул «Мадяр».

Дата публикации 14:57, 23.06.26 Количество просмотров 15 СБС за ночь поразили 60 «жирных» целей врага в Крыму

Атаки по врагу в Крыму — последние новости

Напомним, 23 июня стало известно, что ВСУ полностью уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, который был критически важен для логистики российских захватчиков.

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В свою очередь дроны ГУР уничтожили российские колонны поставок на Запорожском направлении, превратив технику с боекомплектом в металлолом. Украинские разведчики успешно перерезают логистические пути оккупантов в Крым, демонстрируя, что безопасных маршрутов для врага на этом участке фронта больше не существует.

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