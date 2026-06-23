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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Москва ляжет в Крыму": "Мадяр" показал, как СБС за ночь накрыли 60 жирных целей на полуострове (видео)

ВСУ продолжают системное истощение оккупационных войск в Крыму. Только за одну ночь поразили 60 важных целей агрессора.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака СБС на объект врага в Крыму

Атака СБС на объект врага в Крыму

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Силы беспилотных систем ВСУ провели сверхрезультативную ночную операцию 23 июня. В оккупированном Крыму и на других захваченных территориях Украины было поражено 60 критических целей России, включая ПВО, нефтебазы и авиацию.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр».

Ночь на 23 июня выдалась для Крыма по-настоящему горячей. В глубоком тылу противника СБС устроили масштабный рейд, поразив более 60 важных вражеских целей только мидл-страйками.

«Среди разноцветных целей — три крылатых чесотки-ракетоносители, четыре системы ПВО, нефтебаза в Керчи, газораспределительная и электроподстанция, караваны логистики и топливозаправщиков», — проинформировал Бровди.

Подтвержденные поражения:

  • три глубинных разведывательно-ударных беспилотника «Орион», носители управляемых авиабомб и малоразмерных крылатых ракет в Керчи;

  • нефтяные резервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ в Керчи;

  • СРГК «Панцирь-С1» в населенном пункте Багерово (Крым);

  • пусковая установка С-300 в Курортном (Крым);

  • РЛС «Небо-У» в Керчи;

  • зенитная установка ЗУ-23-3 в Курортном;

  • электроподстанция ПС 330/110 кВ «Западно-Крымская» в Карьерном (Крым);

  • учебный полигон пилотов БпЛА 4 ОМБр в Дебальцево Донецкой области;

  • газораспределительная станция «Симферополь» в Трудовом;

  • цистерна с горюче-смазочными материалами в Горловке на Донетчине;

  • логистический транспорт врага в Приазовском Запорожской области;

  • логистический транспорт врага в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

«Москва ляжет в Крыму. Птицы ССС будут способствовать и дальше», — подчеркнул «Мадяр».

Атаки по врагу в Крыму — последние новости

Напомним, 23 июня стало известно, что ВСУ полностью уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, который был критически важен для логистики российских захватчиков.

В свою очередь дроны ГУР уничтожили российские колонны поставок на Запорожском направлении, превратив технику с боекомплектом в металлолом. Украинские разведчики успешно перерезают логистические пути оккупантов в Крым, демонстрируя, что безопасных маршрутов для врага на этом участке фронта больше не существует.

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Дата публикации
Количество просмотров
1161
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