"Москва ляжет": ВСУ выбили 159 судов флота Путина, "Мадьяр" показал впечатляющие цифры

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди / © ТСН

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В течение 12 дней операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем ВСУ поразили 159 судов из состава «теневого флота» России в Азовском и Черном морях.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

В период действия операции СБС «МоЛоЧКа» с 6 по 17 июля поражено 159 судов из состава «теневого флота» России: 117 — в Азовском море и 42 — в Черном море.

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Так, в течение 17 июля Птицы СБС поразили в Черном море 12 судов «теневого флота» врага: девять сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир.

«Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую морем баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти загрязнить водную акваторию, поэтому никаких пробоин», — отметил Бровди.

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что удары Украины по «теневому флоту» РФ в Азовском море преследуют цель уничтожения военной логистики врага и подрыв его экономического потенциала. Поскольку Крым является территорией Украины, заход российских судов в наши воды без разрешения является нарушением международного права, а сами танкеры используются для подпитки российской военной машины.

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