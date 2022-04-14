Москва начала "прелюдию": военный эксперт рассказал, стоит ли ожидать мощного наступления россиян на Донбассе

Москва начала "прелюдию": военный эксперт рассказал, стоит ли ожидать мощного наступления россиян на Донбассе

Скорее всего, оккупанты будут наступать поэтапно, постепенно наращивая усилия.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что россия не может сформировать мощную силу для прорыва на Донбассе, но наступление рано или поздно будет.

Об этом он сказал и интервью OBOZREVATEL.

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По словам Жданова, наступление россияне фактически уже началось в очень медленном темпе.

"Наверное, это самый главный вопрос, который мучает всех в нашей стране. Наступление действительно будет. Можно частично согласиться с тем, что оно начался. Медленный и ползучий. Я предпочел бы слово "прелюдия", — сказал эксперт.

По его словам, Россия, скорее всего, будет наступать поэтапно, шаг за шагом наращивая усилия.

"Они готовят базу для наступления, поэтому имеющимися силами пытаются продвинуться вперед. Но пока они не могут сформировать ударный кулак. Скорее всего, они будут вводить его в бой поэтапно, постепенно наращивая усилия", — говорит Жданов.

Военный эксперт отмечает, что такое развитие событий лучше для Украины, ведь так у нас будет больше возможностей "потихоньку локализовать наступление" во время вхождения в бой.

Напомним, Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи в 800 миллионов долларов. И в нем теперь есть и тяжелое вооружение – артиллерийские системы, патроны к ним, а также вертолеты. Об этом президент Джо Байден лично сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

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