Россия потеряла преимущество на фронте / © Associated Press

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Несмотря на кардинальное изменение ситуации на фронте, Кремль и дальше упорно настаивает на полной капитуляции Украины и принятии всех требований Москвы. Российская сторона в свое время отвергла как недостаточный даже свой так называемый мирный план из 28 пунктов, который обсуждали в конце 2025 года.

Об этом пишут аналитики ISW.

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В РФ отказываются признавать успехи Украины на поле боя и продолжают настаивать на своем

В прошлом году чиновники РФ утверждали, что любое соглашение должно учитывать «реалии на земле» и устранять «первопричины» конфликта.

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Этот план разрабатывался в условиях, когда инициатива на поле боя временно была на стороне россиян. По оценкам ISW, в период с 20 мая по 20 ноября 2025 года российские войска захватили 2403,77 кв. км территории (или 2485,22 кв. км с учетом зон инфильтрации), достигли ощутимых тактических успехов на Покровском, Купянском и Гуляйпольском направлениях.

Но за последние полгода картина на фронте коренным образом изменилась. Данные ISW свидетельствуют, что после визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев — между 8 марта и 8 сентября 2026 года — захватчики потеряли 195,19 кв. км ранее оккупированной территории, сумев продвинуться только на 361,47 кв. км (включая инфильтрацию).

Зимой и весной 2026 года Силы обороны Украины перехватили инициативу и провели масштабное Александровское контрнаступление. В результате этой операции украинские защитники освободили 26 населенных пунктов и более 745 кв. км территории в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

На этом фоне попытки РФ прорвать украинский «Пояс крепостей» — Покровск, Славянск, Краматорск и Дружковку — терпят неудачу. Несмотря на заявления кремлевской пропаганды о якобы успешном выполнении указания Путина захватить всю Донецкую область до 31 декабря 2026 года, реальные темпы продвижения оккупантов далеки от определенных дедлайнов.

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Кроме успехов на линии столкновения Украина существенно изменила ход войны вследствие высокоточных ударов средней и большой дальности.

Систематические атаки на российские НПЗ, аэродромы, логистические узлы и военные объекты наносят ощутимый удар по экономике агрессора и постепенно истощают его боевой потенциал.

Однако даже оказавшись перед объективной реальностью истощения собственной армии и потери территорий, Кремль демонстративно игнорирует реальное положение дел и отказывается корректировать свои переговорные позиции, продолжая требовать выполнения первоначальных ультиматумов.

В ГУР оценили, сколько еще лет сможет воевать РФ

Напомним, глава Главного управления разведки МОУ Олег Иващенко заявил, что у Российской Федерации достаточный ресурсный потенциал для продолжения полномасштабной войны против Украины по меньшей мере в 2027–2028 годах.

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Несмотря на острый дефицит трудовых ресурсов, рост дефицита бюджета и ухудшение состояния банковской системы, внутренних проблем экономики РФ пока недостаточно для полной остановки её военной машины.

Для окончательного лишения агрессора возможностей вести боевые действия необходимы более тесная координация с международными партнерами и обеспечение эффективной работы санкций без щелей. Военная разведка Украины четко отслеживает пути снабжения станков, химии и электронных компонентов для российского ОПК, которые РФ массово ввозит через компании-прокладки в третьих странах.

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