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"Москва приготовься": в столице РФ начинается мобилизация на войну против Украины

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"Москва приготовься": в столице РФ начинается мобилизация на войну против Украины

Фото: Associated Press

В столице России начинают раздавать повестки местным жителям для войны против Украины.

В русской столице начинается мобилизация.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на источники в РФ.

"С сегодняшнего дня, как сообщают некоторые источники, именно на Московии начнут массово вручать повестки для москвичей. То есть, зеки Пригожина не спасут так называемую российскую армию. Не спасут ее и тикток-войска и другие бандиты. Москва, готовься — к твоему улусу придут черные пакеты. Сделайте выводы, ВСУ ответит", — сказал Братчук.

Напомним, Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области.

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