"Москва таки ляжет": "Мадяр" показал, чем били по столице РФ и жестко предупредил Кремль

Надпись на одном из украинских дронов, атаковавших Москву 18 июня

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» прокомментировал серию атак на Москву. Он показал один из наносивших удары дронов и предупредил Кремль об угрозе в день выборов в Госдуму России.

Об этом «Мадяр» написал в Сети.

Российскую столицу уже третьи сутки подряд атакуют беспилотники, нанося удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Бровди назвал эти атаки «рецептом борща возмездия».

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«Москва таки ляжет. И не на пляже в Крыму. Кремль осознает — неприкосновенных или недостижимых зон становится меньше», — подчеркнул командующий СБС.

Мадяр также подчеркнул, что Силы обороны Украины осуществляют «прагматический скрининг и деструкцию2 объектов топливно-энергетической и военно-промышленной инфраструктуры врага. По его словам, именно эти ресурсы являются ключевыми для финансирования и поддержки войны против Украины. Кроме этого, идет уничтожение систем ПВО и ликвидация живой силы противника.

Также Бровди дал понять, что новые удары по Москве могут совпасть по времени с выборами в Государственную думу РФ.

«И так, до 14-18 сентября показалось бы успеть закрепить результат с учетом истории: 1812 vs 2026, когда Москва пылала и когда вновь будет закреплять власть выборами. При абсолютном моральном превосходстве Украины варварам», — предупредил командующий СБС.

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Надпись на одном из украинских дронов, атаковавших Москву 18 июня

Атака на Москву 18 июня — что известно

Утренняя атака 18 июня парализовала Москву: город содрогался от взрывов, россияне в истерике снимали пролеты беспилотников над домами. Мэр Сергей Собянин отчитался о якобы «уничтожении» 43 дронов, однако последствия говорят о другом — в столице РФ вспыхнули пожары, а в аэропортах ввели полные ограничения на полеты. Главной целью атаки стал московский НПЗ: местные жители подтвердили возгорание нескольких резервуаров.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку дронов на московский НПЗ и другие объекты в РФ и на оккупированных территориях, назвав это «дальнобойными санкциями». Он подчеркнул, что такие удары являются справедливым ответом на вражеские обстрелы украинских городов и эффективным уничтожением питающей российскую военную машину инфраструктуры. По словам главы государства, партнеры Киева отмечают точность этих операций, поэтому РФ уже пора завершать войну и прибегнуть к реальным дипломатическим шагам.

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