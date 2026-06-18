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- Украина
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"Москва таки ляжет": "Мадяр" показал, чем били по столице РФ и жестко предупредил Кремль
Роберт Бровди подчеркнул, что «неприкосновенных зон» в России становится все меньше.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» прокомментировал серию атак на Москву. Он показал один из наносивших удары дронов и предупредил Кремль об угрозе в день выборов в Госдуму России.
Об этом «Мадяр» написал в Сети.
Российскую столицу уже третьи сутки подряд атакуют беспилотники, нанося удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Бровди назвал эти атаки «рецептом борща возмездия».
«Москва таки ляжет. И не на пляже в Крыму. Кремль осознает — неприкосновенных или недостижимых зон становится меньше», — подчеркнул командующий СБС.
Мадяр также подчеркнул, что Силы обороны Украины осуществляют «прагматический скрининг и деструкцию2 объектов топливно-энергетической и военно-промышленной инфраструктуры врага. По его словам, именно эти ресурсы являются ключевыми для финансирования и поддержки войны против Украины. Кроме этого, идет уничтожение систем ПВО и ликвидация живой силы противника.
Также Бровди дал понять, что новые удары по Москве могут совпасть по времени с выборами в Государственную думу РФ.
«И так, до 14-18 сентября показалось бы успеть закрепить результат с учетом истории: 1812 vs 2026, когда Москва пылала и когда вновь будет закреплять власть выборами. При абсолютном моральном превосходстве Украины варварам», — предупредил командующий СБС.
Атака на Москву 18 июня — что известно
Утренняя атака 18 июня парализовала Москву: город содрогался от взрывов, россияне в истерике снимали пролеты беспилотников над домами. Мэр Сергей Собянин отчитался о якобы «уничтожении» 43 дронов, однако последствия говорят о другом — в столице РФ вспыхнули пожары, а в аэропортах ввели полные ограничения на полеты. Главной целью атаки стал московский НПЗ: местные жители подтвердили возгорание нескольких резервуаров.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную атаку дронов на московский НПЗ и другие объекты в РФ и на оккупированных территориях, назвав это «дальнобойными санкциями». Он подчеркнул, что такие удары являются справедливым ответом на вражеские обстрелы украинских городов и эффективным уничтожением питающей российскую военную машину инфраструктуры. По словам главы государства, партнеры Киева отмечают точность этих операций, поэтому РФ уже пора завершать войну и прибегнуть к реальным дипломатическим шагам.