"Москве время убираться": Мельник жестко проехался по военным РФ в ООН и призвал их отстранить от миссий

Андрей Мельник / © Укрінформ

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Включение ВС РФ в список позора за изнасилование и другие формы сексуального насилия, связанного с конфликтом, является основанием для отстранения России от участия в миротворческих миссиях под флагом ООН.

Об этом постпред Украины при ООН Андрей Мельник сказал на заседании Совета Безопасности, пишет «Укринформ».

«Каков позор для этой бесславной российской армии и так называемых правоохранительных органов, которые являются не чем иным, как бандой насильников», — подчеркнул постпред.

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По его словам, для Украины эти преступления не новость, поскольку систематически документируются с начала российской оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Теперь эти факты независимо проверены и официально зафиксированы ООН.

Мельник процитировал доклад генсека, из которого следует, что подтверждено: «310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, включая изнасилование, групповые изнасилования, увечья половых органов, ушибы электрическим током и избиение половых органов в отношении 280 мужчин, 26 женщин и 4 включая Федеральную службу исполнения наказаний, Вооруженные силы России и Федеральную службу безопасности».

Мельник обратился к российской делегации с предложением покинуть Организацию Объединенных Наций, поскольку представители РФ выразили критику документов ООН по военным преступлениям Москвы.

«Если России неудобно из-за всех решений Генеральной Ассамблеи, требующих безусловного вывода ее войск, или, правильнее сказать, ее военных преступников с украинской земли, если Россия отвергает независимые доклады соответствующих органов ООН, разоблачающих варварскую политику Москвы, возможно, пора попрощаться и убираться из ООН», — сказал постпред.

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Он подчеркнул, что Российская Федерация никогда должным образом не была принята в ООН: «Не думаю, что кто-то в этом зале будет проливать слезы, когда Россия наконец хлопнет дверью и уберется прочь. Каждый день российский представитель плюет всем нам в лицо своими враньями, в то время как мы вежливо притворяемся, что это просто дождь».

Как напомнил дипломат, российские вооруженные силы уже трижды подряд попадали в доклад Генерального секретаря ООН о нарушениях в отношении детей в вооруженных конфликтах.

«Теперь Россия внесена в списки в рамках двух ключевых механизмов Совета Безопасности ООН — в отношении детей и вооруженных конфликтов и сексуального насилия, связанного с конфликтом», — указал Мельник.

По его словам, это решение не может оставаться «только символическим жестом». Военная сила, которую Генеральный секретарь внес в список сексуального насилия, связанного с конфликтом, не может и не должна участвовать в операциях под флагом ООН, отметил постпред, подчеркнув, что «российский персонал должен быть отстранен от миротворческих и полицейских миссий ООН».

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Мельник подробно рассказал о последних российских обстрелах украинских городов, ударе по хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне, а также опроверг ложь об оккупированном Старобельске, которую Москва пытается активно распространять по приказу Путина.

Отвечая на очередные заявления российской делегации о якобы инсценировке резни в Буче, постпред Украины выразил мнение, что в современной истории нет другого военного преступления, которое было бы задокументировано лучше. «И это будет окончательным приговором для политического руководства России, потому что Буча — это позор, который будет нести не только ваше правительство, но и русский народ в течение десятилетий и веков», — заявил он, обращаясь к представителям РФ.

Отметим, что в понедельник, 8 июня, Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Украины на экстренное заседание из-за последней массированной российской атаки.

Напомним, Соединенные Штаты во время заседания Совета Безопасности ООН заявили, что полномасштабное вторжение России в Украину потерпело стратегическую неудачу.

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