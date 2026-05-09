- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 446
- Время на прочтение
- 2 мин
Москву прикрывает новое кольцо ПВО, а резиденцию Путина стерли с карт — СМИ
OSINT-аналитики фиксируют строительство очередного кольца ПВО под Москвой.
Вокруг столицы страны-агрессорки Москвы строят еще одно «кольцо» с позиций ПВО, состоящее прежде всего из зенитно-ракетных комплексов «Панцирь».
Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на OSINT-экспертов, изучавших спутниковые снимки московского региона и соседних областей РФ.
Первую башню нового «кольца» эксперты заметили еще 16 февраля, когда им удалось геолокировать фото следа от ракеты ПВО под Каширой.
В издании выяснили, что в настоящее время количество систем ПВО, которым окружили Москву с 2023 года, превысило 100 единиц.
Также сообщается, что незадолго до 9 мая резиденцию Путина на Валдае заблюрили на карте «Яндекса».
Ранее «Яндекс» блюрили на спутниковой карте только военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
В издании выяснили, что за годы войны с Украиной валдайскую резиденцию российского диктатора, где много времени проводит его любовница Алина Кабаева с малолетними сыновьями Путина, оцепили более 25 систем ПВО.
Напомним, что в Москве прошел парад до 9 мая. На Красной площади впервые за 20 лет не было техники, зато шагали солдаты КНДР. А в российской Чите на парад выгнали маршировать вдов и матерей погибших оккупантов
Ранее Politico написали, что военный парад в Москве стал для Путина главным страхом.
Также издание The New York Times проанализировало, как главный патриотический ритуал РФ стал демонстрацией слабости диктатора и спрогнозировало, что будет с Россией дальше.