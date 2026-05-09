Кремль заблюрил Валдай и окружил Москву сотней зенитных комплексов до «победобесия» / © Associated Press

Вокруг столицы страны-агрессорки Москвы строят еще одно «кольцо» с позиций ПВО, состоящее прежде всего из зенитно-ракетных комплексов «Панцирь».

Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на OSINT-экспертов, изучавших спутниковые снимки московского региона и соседних областей РФ.

Первую башню нового «кольца» эксперты заметили еще 16 февраля, когда им удалось геолокировать фото следа от ракеты ПВО под Каширой.

В издании выяснили, что в настоящее время количество систем ПВО, которым окружили Москву с 2023 года, превысило 100 единиц.

Также сообщается, что незадолго до 9 мая резиденцию Путина на Валдае заблюрили на карте «Яндекса».

Ранее «Яндекс» блюрили на спутниковой карте только военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

В издании выяснили, что за годы войны с Украиной валдайскую резиденцию российского диктатора, где много времени проводит его любовница Алина Кабаева с малолетними сыновьями Путина, оцепили более 25 систем ПВО.

