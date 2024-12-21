"Мост, из-за которого Украина проиграла войну": одна и там сама ошибка в двух войнах

Украина проиграла войну из-за несорванного моста. И речь не о Чонгаре или Антоновском мосте, а о событиях более столетия назад, во время Лыстопадового чыну 1918 года, когда Западноукраинская Народная Республика провозгласила независимость.

Обучающую историю напомнил ветеран и майор в отставке, историк Юрий Юзич в своем Facebook.

"Мост через который Украина проиграла войну. Это, пожалуй, единственное творение Гюстава Эйфеля на исторических украинских землях. Того самого, которого знаем как создателя Эйфелевой башни в Париже", – пишет историк.

Речь идет о железнодорожном городе в Перемышле (современная Польша) через реку Сян.

"Каждый, кто изучал хотя бы в общем причины поражения Украины в так называемой первой польско-украинской войне 1918-1919 года, непременно слышал — железнодорожный мост в Перемышле нужно было взорвать... Потому что в результате через этот мост шло обеспечение окруженному со всех сторон гарнизону поляков во Львове", – отмечает Юрий Юзич.

По его словам, благодаря этому мосту украинцы потеряли Львов и Галичину, а затем – всю Украину.

"В 1930-х годах молодой актив ОУН непременно знал, что невзорванный мост в конце концов привел к поражению украинской армии на польском фронте. И дальнейшая Волчуховская операция, чтобы перерезать железнодорожный путь, принесла много жертв нашей армии, но удержать занятый участок уже не было сил – ее атаковали с двух сторон. Много лет я тоже читал о том мосте в Перемышле и также не понимал, чего же его тогда не взорвали, это ж было очевидное решение", – рассказывает историк.

Как оказалось, команда подрывателей прибыла в Перемышль. Город в то время еще был под контролем украинской власти. Историк рассказывает, как украинские боролись за Перемышль, который был одним из центров украинского национального возрождения в бывшей Австро-Венгрии.

"Коменданта-поляка местного гарнизона взяла в плен 16-летний украинский ребенок. Еще один наш ребенок погиб в бою на железнодорожном вокзале (здесь и сегодня часто звучит украинский язык). Во время боев погибли двое несовершеннолетних украинок. Вообще именно гимназисты, как и в многих других городах Галичины, были движущей силой Ноябрьского срыва 1918 года в Перемышле. Это нужно помнить каждому, кто случайно посетит польское "кладбище орлят" во Львове (польский военный мемориал во Львове, где похоронены участники боев против ЗУНР – Ред.)", – говорит историк.

Юзич рассказывает, что мост не взорвали, потому что лидеры местной украинской общины запретили подрыв. Мол, восстановление постройки будет слишком дорого стоить. Историк отмечает, что подобная позиция до боли напоминает события современной войны с РФ.

"Когда проигрываем государство уже не нужно будет восстанавливать взорванные мосты, делать ценные "важные" коммунальные закупки… Потому что в могиле или в оккупации/эмиграции работают совсем другие правила", – подчеркнул он.

Историк напомнил современным чиновникам, что ни один из лидеров УНР не смог стать успешным, оставив Украину и "через несколько лет после войны бедствовали даже те, у которых были счета и недвижимость за рубежом".

"Мост Айфеля в Перемышле прекрасное напоминание того, как все может закончиться. И ежедневные очереди украинцев на местном вокзале в 150 метрах от этого памятника должны постоянно напоминать цену поражения. Но не напоминают, потому что мы до сих пор на свою историю смотрим преимущественно чужими глазами. Глазами раба и "хозяйственника", желающего спасти стратегический мост, который нужно было взорвать. Чтобы потом иметь возможность отстроить. Но не суждено, потому что у войны другие правила", — подытожил Юрий Юзич.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения украинским силам не удалось взорвать Чонгарский мост на админгранице с оккупированным Крымом и Антоновский мост в Херсоне. По мнению некоторых аналитиков, это помогло быстрому продвижению россиян на юге.

Напомним, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш назвал "провокацией" флаги УПА, которые украинские военные размещают на польских бронетранспортерах Rosomak.

Читайте также:

История, которую десятилетиями вытравливали из памяти украинцев

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.