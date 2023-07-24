Мост обрушился вместе с двумя автомобилями: в полиции рассказали подробности инцидента на Закарпатье (фото)

Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.
В понедельник, 24 июля, на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе Закарпатской области рухнул транспортный мост.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Инцидент произошел 24 июля в 19.00. Там во время движения автомобилей на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе, рухнул транспортный мост вместе с двумя автомобилями, которые в то время двигались по переправе.
"По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами — грузовиком и легковым автомобилем. Информация о пострадавших уточняется", — сообщили в полиции.
На месте инцидента работают правоохранители, спасатели и медики. Движение транспорта перекрыто.
Напомним, первым об обвале моста в Закарпатье сообщил местный журналист. По его данным, есть потерпевшие.
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