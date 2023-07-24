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Мост обрушился вместе с двумя автомобилями: в полиции рассказали подробности инцидента на Закарпатье (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Мост обрушился вместе с двумя автомобилями: в полиции рассказали подробности инцидента на Закарпатье (фото)

Последствия обвала моста в Закарпатье / Фото: Национальная полиция Закарпатской области

Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.

В понедельник, 24 июля, на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе Закарпатской области рухнул транспортный мост.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел 24 июля в 19.00. Там во время движения автомобилей на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе, рухнул транспортный мост вместе с двумя автомобилями, которые в то время двигались по переправе.

На месте происшествия работают спасатели / © Национальная полиция Закарпатской области
На месте происшествия работают спасатели / Фото: Национальная полиция Закарпатской области

"По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами — грузовиком и легковым автомобилем. Информация о пострадавших уточняется", — сообщили в полиции.

Полиция, медики и спасатели прибыли на место обрушения. / © Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Полиция, медики и спасатели прибыли на место обрушения. / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

На месте инцидента работают правоохранители, спасатели и медики. Движение транспорта перекрыто.

Последствия обрушения моста / © Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Последствия обрушения моста / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Напомним, первым об обвале моста в Закарпатье сообщил местный журналист. По его данным, есть потерпевшие.

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Дата публикации
Просмотры
6229
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