Мост под замком: Кулеба рассказал, как защищают стратегическую переправу Одесщины

Атака на Одещину 19 декабря / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Реклама

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время встречи с журналистами рассказал о мерах безопасности в Одесской области после серии российских атак на логистическую инфраструктуру региона.

По словам чиновника, защита ключевых объектов области, в том числе мостов и портовой инфраструктуры, находится под постоянным контролем государства.

Комментируя вопросы противовоздушной обороны, Кулеба отметил четкое распределение зон ответственности.

Реклама

«Вопрос непосредственной защиты неба входит в компетенцию Вооруженных Сил Украины и подразделений ПВО. Однако мы как гражданские власти обеспечиваем все необходимое для функционирования объектов критической инфраструктуры. В частности, стратегический мост (в районе Маяков — ред.) входит в список таких объектов и, конечно, находится под защитой. Для этого применяются разные средства безопасности», — отметил вице-премьер.

Логистика и восстановление

Алексей Кулеба подчеркнул, что, несмотря на попытки врага заблокировать сообщение на юге области путем ударов по мостам, ситуация остается контролируемой.

В настоящее время приняты следующие меры:

Альтернативные маршруты: проработаны логистические пути через Молдову для обеспечения устойчивой связи с портами Дуная.

Критические перевозки: обеспечен приоритетный проезд для экстренных служб, гуманитарных грузов и почтовых операторов.

Энергообеспечение: несмотря на атаки на энергообъекты, большинство потребителей в Одессе и области остаются с теплом и водой благодаря использованию резервных мощностей.

Вице-премьер также добавил, что правительство находится на постоянной связи с военным командованием по оперативному усилению защиты неба над портами «Большой Одессы», поскольку они критически важны для продовольственной безопасности мира.

Реклама

Напомним, РФ хочет изолировать юг Украины и Одессу . Российская армия целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру области. В частности, накануне вечером оккупанты нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре. Погибли восемь человек.

Кроме того, 18 декабря в районе села Маяки армия РФ атаковала дроном авто, двигавшееся в сторону моста в районе Днестровского лимана. В салоне была мать и трое детей. Женщина скончалась в карете скорой помощи.